viernes 27  de  marzo 2026
TENIS

Djokovic se baja del Masters 1000 de Montecarlo

El serbio Novak Djokovic, número tres del ránking, ha ganado dos veces en Montecarlo, torneo que tradicionalmente abre la temporada de tierra batida en Europa

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La leyenda del tenis Novak Djokovic se dio de baja del Masters 1000 de Montecarlo, anunció este viernes la organización, que invitará al veterano francés Gaël Monfils, en su última temporada, y a su compatriota Moïse Kouamé, la revelación de 17 años.

"Novak Djokovic se ha retirado del torneo", indicó la cuenta de Instagram del certamen (5-12 de abril) sin precisar el motivo de su ausencia.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.
TENIS

Alcaraz y Djokovic se meten en octavos de final en Indian Wells
El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.
TENIS

Djokovic renuncia al Masters 1000 de Miami por lesión de hombro

El serbio, de 38 años, actualmente número tres del ránking ATP, ha ganado dos veces en Montecarlo, torneo que tradicionalmente abre en Europa la temporada de tierra batida y que tiene como punto álgido el Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde buscará un 25º título de Grand Slam.

Finalista en el Abierto de Australia en enero ante el ganador Carlos Alcaraz, "Djoko" viene de caer en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells ante el británico Jack Draper.

Embed

A continuación renunció al Masters 1000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho.

Según la web de la ATP, Djokovic debería regresar en el Masters 1000 de Madrid (22 de abril-3 de mayo).

La organización de Montecarlo concedió invitaciones a Monfils y Kouamé: el primero, a sus 39 años, vive su última temporada en el circuito.

El ex número 6 del mundo, actualmente 153º, es uno de los pocos franceses que han alcanzado la final en Montecarlo: fue en 2016 y perdió ante Rafael Nadal.

Kouamé (325º) es, a sus 17 años, el jugador más joven del top 500. La última joya del tenis francés logró en Miami su primera victoria en un Masters 1000.

Sabalenka y Gauff se vuelven a encontrar

La bielorrusa Aryna Sabalenka pugnará frente a la local Coco Gauff por su segundo trofeo consecutivo del torneo de Miami, en el que Jannik Sinner aceleró este jueves hasta las semifinales masculinas y el argentino Francisco Cerúndolo tomó la puerta de salida.

Sabalenka y Sinner, campeones este mes en Indian Wells, siguen acercándose al prestigioso doblete de títulos estadounidenses conocido como el "Sunshine Double".

La bielorrusa, número uno mundial, se cobró en las semifinales del jueves la misma víctima que en la final de Indian Wells, la kazaja Elena Rybakina.

Si en el desierto californiano necesitó llegar al "tie break" definitivo, en su feudo de Miami Sabalenka despachó a la número dos mundial por 6-4 y 6-3.

Gauff y Sabalenka se reparten victorias en sus 12 duelos precedentes, pero la estadounidense prevaleció en la última final entre ambas el año pasado en Roland Garros.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sinner y Sabalenka avanzan en Miami; Cerúndolo sorprende a Medvedev

Sinner y Cerúndolo se meten en cuartos de final en Miami

Sinner sigue volando en el Masters 1000 de Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

Los oficiales de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controlan a los pasajeros en el Punto de Control de Seguridad Norte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013. 
INFORME

Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe

Te puede interesar

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa mientras habla con la prensa tras una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 con países socios antes de su partida en el aeropuerto de Bourget en Le Bourget, cerca de París, el 27 de marzo de 2026.
Política

Marco Rubio: "Ahora" puede ser el momento para un cambio de sistema político en Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Fotografía que muestra precios en una estación de gasolina este martes, en Nueva York, Estados Unidos.
Medida

Trump pide al Congreso "aprobar para todo el año" el aumento del etanol en la gasolina por la guerra

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad

Congreso de EEUU sigue sin lograr acuerdo para poner fin a caos en aeropuertos y financiar a ICE y CBP

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Ultra Music Festival en Miami
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026