Djokovic se baja del Masters 1000 de Montecarlo

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

PARÍS.- La leyenda del tenis Novak Djokovic se dio de baja del Masters 1000 de Montecarlo , anunció este viernes la organización, que invitará al veterano francés Gaël Monfils , en su última temporada, y a su compatriota Moïse Kouamé , la revelación de 17 años.

"Novak Djokovic se ha retirado del torneo", indicó la cuenta de Instagram del certamen (5-12 de abril) sin precisar el motivo de su ausencia.

TENIS Djokovic renuncia al Masters 1000 de Miami por lesión de hombro

TENIS Alcaraz y Djokovic se meten en octavos de final en Indian Wells

El serbio, de 38 años, actualmente número tres del ránking ATP, ha ganado dos veces en Montecarlo, torneo que tradicionalmente abre en Europa la temporada de tierra batida y que tiene como punto álgido el Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde buscará un 25º título de Grand Slam.

Finalista en el Abierto de Australia en enero ante el ganador Carlos Alcaraz, "Djoko" viene de caer en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells ante el británico Jack Draper.

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A continuación renunció al Masters 1000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho.

Según la web de la ATP, Djokovic debería regresar en el Masters 1000 de Madrid (22 de abril-3 de mayo).

La organización de Montecarlo concedió invitaciones a Monfils y Kouamé: el primero, a sus 39 años, vive su última temporada en el circuito.

El ex número 6 del mundo, actualmente 153º, es uno de los pocos franceses que han alcanzado la final en Montecarlo: fue en 2016 y perdió ante Rafael Nadal.

Kouamé (325º) es, a sus 17 años, el jugador más joven del top 500. La última joya del tenis francés logró en Miami su primera victoria en un Masters 1000.

Sabalenka y Gauff se vuelven a encontrar

La bielorrusa Aryna Sabalenka pugnará frente a la local Coco Gauff por su segundo trofeo consecutivo del torneo de Miami, en el que Jannik Sinner aceleró este jueves hasta las semifinales masculinas y el argentino Francisco Cerúndolo tomó la puerta de salida.

Sabalenka y Sinner, campeones este mes en Indian Wells, siguen acercándose al prestigioso doblete de títulos estadounidenses conocido como el "Sunshine Double".

La bielorrusa, número uno mundial, se cobró en las semifinales del jueves la misma víctima que en la final de Indian Wells, la kazaja Elena Rybakina.

Si en el desierto californiano necesitó llegar al "tie break" definitivo, en su feudo de Miami Sabalenka despachó a la número dos mundial por 6-4 y 6-3.

Gauff y Sabalenka se reparten victorias en sus 12 duelos precedentes, pero la estadounidense prevaleció en la última final entre ambas el año pasado en Roland Garros.

FUENTE: AFP