Alcaraz se estrena con victoria por la vía rápida en el Abierto de Australia

En su primer partido oficial desde su separación de su entrenador Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz se impuso por 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 a Adam Walton

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Con autoridad, pero lejos de la perfección, el número 1 mundial Carlos Alcaraz estrenó etapa, por primera vez sin Juan Carlos Ferrero como entrenador, con una victoria en tres sets este domingo en una primera ronda del Abierto de Australia que Aryna Sabalenka (1ª) superó sin mayor problema.

En su primer partido oficial desde su separación a mediados de diciembre de su entrenador histórico Ferrero, Alcaraz se impuso por 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81º).

Ahora bajo las órdenes en solitario de Samuel López, quien se incorporó a su equipo a finales de 2024, el tenista de 22 años mostró un nivel sólido, salvo por un rato en el segundo set, que estuvo a punto de perder y terminó ganando con autoridad en el "tie-break".

"En general, estoy contento de haber jugado tan bien como hoy. Sentí que él estaba un paso por delante de mí, siempre estaba bien colocado. Fue sólido desde el fondo de la pista; su golpe plano fue realmente difícil para mí. En general, estoy satisfecho con el nivel al que jugué hoy", analizó Alcaraz.

El próximo rival del número 1, que busca en Australia ganar el único grande que no tiene en su palmarés, será el alemán Yannick Hanfmann (102º).

Zverev, estreno envenenado

Entre los favoritos también avanzó el alemán Alexander Zverev (3º), que superó un estreno envenenado ante el gran sacador canadiense Gabriel Diallo (41º), al que batió 6-7 (1/7), 6-1, 6-4 y 6-2.

"Definitivamente no estaba feliz cuando vi el sorteo. Diallo es muy talentoso e increíblemente agresivo. Fue difícil encontrar mi ritmo", dijo el alemán de 28 años, que viene de un año 2025 complicado, con solo un título.

Sabalenka, nerviosa ante Federer y Laver

La primera sesión nocturna en la Rod Laver Arena comenzó con la entrada en liza de Sabalenka, la gran favorita del torneo femenino, que pretende conquistar por tercera vez.

Tardó 1h16 en apartar con lógica, pero sin brillo, a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (118ª y beneficiaria de una invitación) por 6-4 y 6-1.

"No empecé muy bien y ella, al contrario, jugó muy bien desde el principio. Era un partido trampa para mí en este comienzo de torneo, así que estoy contenta de haberlo cerrado en dos sets claros", comentó la bielorrusa de 27 años.

En su camino hacia una cuarta final consecutiva en Melbourne, algo que solo Martina Hingis ha logrado incluyendo a los hombres, Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la sorprendente china Zhuoxuan Bai (702ª y procedente de la fase previa).

El domingo, la líder del circuito femenino tardó un poco en meterse en el partido... ¿Su explicación? La presencia en las gradas de los campeones Rod Laver y Roger Federer, sentados uno al lado del otro.

"Quería que me vieran jugar bien, así que estaba nerviosa. Pero espero que aun así se hayan divertido un poco", lanzó en dirección a las dos leyendas.

Venus, un set a los 45 años

Otra figura histórica, Venus Williams, saltó a la pista a los 45 años -jugadora más veterana en la era profesional en disputar el Abierto de Australia- y cayó por 6-7 (5/7), 6-3 y 6-4 ante la serbia Olga Danilovic (69ª).

La ex número 1 del mundo, relegada al puesto 578 del ránking WTA, honró la invitación recibida de los organizadores para disputar su 22º Abierto de Australia, más de un cuarto de siglo después de su primera aparición en el cuadro final de Melbourne, en 1998.

Ante una rival nerviosa, la siete veces campeona de Grand Slam llegó a dominar 4-0 en el último set, pero se le terminó la gasolina.

"Fue un gran partido, un gran momento. La energía del público fue increíble. Estoy realmente orgullosa de mi esfuerzo hoy", dijo Venus, que se ganó una ovación del público puesto en pie.

FUENTE: AFP

