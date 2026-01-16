viernes 16  de  enero 2026
TENIS

Alcaraz llega a Australia "con hambre" de ganar el único Grand Slam que le falta

Con 22 años, el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, es el favorito al título junto con el dos veces campeón defensor y gran rival Jannik Sinner

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

PHILIP FONG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- El español Carlos Alcaraz advirtió este viernes que tiene "hambre" de ganar su primer Abierto de Australia y convertirse así en el tenista más joven en completar el póker de Grand Slam, según él, su principal objetivo en 2026.



La corona de Melbourne Park es la única de los cuatro Grand Slams que Alcaraz nunca ha ganado, con su mejor actuación en los cuartos de final en 2024 y 2025.

Si logra la hazaña en 2026, superará a su compatriota Rafael Nadal como el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Nadal tenía 24 años cuando logró esa proeza.

"Creo que este es mi principal objetivo para este año", dijo en rueda de prensa Alcaraz, que se medirá en su primera salida al australiano Adam Walton, número 79 del ránking.

"Tengo hambre de título (...) Me estoy preparando lo mejor que puedo. Estoy muy emocionado de que comience el torneo", añadió.

Se ha hablado mucho del equipo técnico de Alcaraz en la preparación para Melbourne.

En diciembre, el seis veces campeón de Grand Slam anunció abruptamente que se separaba de su entrenador Juan Carlos Ferrero después de siete años de gran éxito juntos. Su asistente, Samuel López, asumió el cargo.

Ruptura "de mutuo acuerdo" con Ferrero

"Cerramos ese capítulo de mutuo acuerdo", aseguró Alcaraz, que comenzó a trabajar con Ferrero, ex número uno del mundo, cuando era adolescente.

"Le estoy muy agradecido por estos siete años, he aprendido mucho y probablemente gracias a él soy el jugador que soy hoy, pero es lo que decidimos hacer", añadió Alcaraz, asegurando que mantiene con Ferrero "una buena relación".

Preguntado por su nuevo equipo, el español recordó que "es el mismo que el año pasado, sólo falta un miembro".

"Así que no hemos cambiado en absoluto nuestros hábitos" durante la pretemporada, "nos hemos centrado en las cosas que teníamos que hacer y en las que considerábamos necesario mejorar tras la temporada pasada", en la que ganó ocho títulos, entre ellos Roland Garros y el US Open, y acabó como N.1 de la clasificación mundial.

"Tengo mucha confianza en el equipo que tengo ahora mismo (...) Como dije, los entrenamientos han ido muy bien. Me siento bien. Así que estoy muy ilusionado con el comienzo del torneo junto al equipo que tengo actualmente", insistió.

FUENTE: AFP

