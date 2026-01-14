Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, primeros cabezas de serie del Abierto de Australia 2026

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

El Abierto de Australia 2026 ya tiene a sus principales favoritos. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron confirmados oficialmente como los primeros cabezas de serie del primer Grand Slam de la temporada, que arrancará este domingo en Melbourne Park.

El anuncio se realizó este miércoles, un día antes del sorteo oficial del cuadro, aumentando la expectativa de cara a uno de los torneos más importantes del calendario del tenis mundial.

Sinner y Djokovic, entre los grandes aspirantes

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, bicampeón defensor, partirá como segundo preclasificado, seguido por Alexander Zverev (3°) y el histórico Novak Djokovic, diez veces campeón en Melbourne, quien será el cuarto cabeza de serie.

Otros nombres destacados del Top 10 masculino incluyen al italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Minaur, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Ben Shelton.

Sabalenka lidera un cuadro femenino de alto nivel

En la rama femenina, Aryna Sabalenka, Iga witek y Coco Gauff vuelven a ocupar los tres primeros puestos del ranking de preclasificadas por segundo año consecutivo, confirmando su dominio en el circuito WTA.

La estadounidense Madison Keys, campeona defensora, regresa al torneo como novena cabeza de serie, siendo una de las cuatro tenistas estadounidenses ubicadas dentro del Top 10 del cuadro femenino.

Principales cabezas de serie – Abierto de Australia 2026

Top 10 Masculino

Carlos Alcaraz (España)

Jannik Sinner (Italia)

Alexander Zverev (Alemania)

Novak Djokovic (Serbia)

Lorenzo Musetti (Italia)

Alex de Minaur (Australia)

Felix Auger-Aliassime (Canadá)

Ben Shelton (Estados Unidos)

Taylor Fritz (Estados Unidos)

Alexander Bublik (Kazajistán)

Top 10 Femenino

Aryna Sabalenka

Iga witek (Polonia)

Coco Gauff (Estados Unidos)

Amanda Anisimova (Estados Unidos)

Elena Rybakina (Kazajistán)

Jessica Pegula (Estados Unidos)

Jasmine Paolini (Italia)

Mirra Andreeva

Madison Keys (Estados Unidos)

Belinda Bencic (Suiza)

Con una combinación de jóvenes estrellas, campeones consagrados y figuras emergentes, el Abierto de Australia 2026 promete un torneo altamente competitivo desde la primera ronda. El sorteo del cuadro definirá los cruces clave y los posibles duelos anticipados entre los grandes favoritos al título.