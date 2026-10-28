miércoles 28  de  octubre 2026
TENIS

"El cuerpo es el único adversario al que no puedo vencer", asegura Sinner

Las lesiones significaron una frenada en seco para el italiano Jannik Sinner, que antes de su parón había ganado cinco Masters 1000 consecutivos

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ROMA.- El número uno del tenis mundial, Jannik Sinner, se sinceró sobre los problemas físicos que le han impedido competir desde su título en Wimbledon en julio: "El cuerpo es el único adversario al que no puedo vencer".

Sinner, de 25 años, tuvo que poner fin prematuramente a su temporada 2026 tras el Grand Slam londinense debido a una tendinopatía y a una inflamación alrededor de la banda iliotibial en la rodilla derecha.

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El italiano Jannik Sinner devuelve con un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.
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Las lesiones significaron una frenada en seco para el italiano, que antes de su parón había ganado cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma).

"La paciencia es la palabra justa para este período. El cuerpo es el único adversario al que no puedo vencer: cuando te dice basta, tienes que aceptarlo y seguir los consejos de los especialistas", dijo Sinner a la revista U del diario La Repubblica.

"Las lesiones forman parte del deporte, hay que ser inteligente y entender cuánto y cuándo jugar. Hay que tener una visión a largo plazo: no existe solo el hoy, ahora sembramos, pero la cosecha llega en otro momento. Y la diferencia siempre es el trabajo, la preparación que haces, no la suerte. La suerte ayuda a ganar un punto, no el partido", continuó la estrella italiana.

El astro europeo, que antes de final de año perderá su puesto de número uno mundial a manos del alemán Alexander Zverev, podría regresar a las pistas en un torneo de exhibición en diciembre en Arabia Saudita.

Durante esta pausa forzada, Sinner asistió al Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, así como a un desfile de moda de la casa Gucci.

Rivalidad con Alcaraz

En la entrevista habló, asimismo, sobre su rivalidad con el español Carlos Alcaraz.

"Quizá a mí me vean como el campeón disciplinado y obstinado, y a Carlos como el mediterráneo y extravagante. Eso es lo hermoso, tener a alguien que te lleva al límite", afirmó.

"El tenis siempre se ha alimentado de eso: de Borg-McEnroe a Sampras-Agassi, hasta el momento en que la rivalidad entre dos se convirtió en una rivalidad entre tres con Federer-Nadal-Djokovic", apuntó.

FUENTE: AFP

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