martes 27  de  octubre 2026
Tenis

Alcaraz supera un duro estreno en Viena y avanza a segunda ronda

Carlos Alcaraz venció a Karen Khachanov por 6-4 y 7-6 en su debut en el ATP 500 de Viena y avanzó a la segunda ronda del torneo austríaco.

El español Carlos Alcaraz celebra su victoria sobre el ruso Karen Khachanov (ausente en la imagen) durante el torneo de tenis ATP 500 Erste Bank Open 2026 en Viena, Austria, el 27 de octubre de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz celebra su victoria sobre el ruso Karen Khachanov (ausente en la imagen) durante el torneo de tenis ATP 500 Erste Bank Open 2026 en Viena, Austria, el 27 de octubre de 2026. 

Joe Klamar / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El español derrotó al ruso Karen Khachanov en dos sets y sigue buscando regularidad tras su regreso de una lesión en la muñeca derecha.

Carlos Alcaraz comenzó con buen pie su participación en el ATP 500 de Viena al derrotar este martes al ruso Karen Khachanov por 6-4 y 7-6 (7/5), en un exigente encuentro de dos horas y cuatro minutos que le permitió avanzar a la segunda ronda.

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El español, número tres del mundo, tuvo que emplearse a fondo ante el jugador ruso, ubicado en el puesto 24 del ranking, para resolver un partido marcado por los intercambios prolongados y la igualdad en los momentos decisivos.

Khachanov tomó ventaja de 3-2 en el primer set tras quebrar el servicio del murciano, pero Alcaraz reaccionó de inmediato para recuperar el break. Después de mantener la igualdad, el español volvió a presionar al resto y consiguió una segunda ruptura para cerrar la manga por 6-4.

El segundo parcial resultó todavía más disputado. Alcaraz dispuso de tres oportunidades de quiebre y de partido, pero el ruso resistió, rompió posteriormente el servicio del español y se colocó 6-5 arriba.

El murciano respondió con otro break para forzar el desempate, donde terminó imponiendo su juego por 7-5 y selló su clasificación.

A sus 23 años, Alcaraz continúa buscando continuidad después de permanecer alejado de las pistas desde mediados de abril hasta finales de agosto por una lesión en la muñeca derecha.

Desde su regreso, el español alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y conquistó el torneo de Tokio a finales de septiembre. Sin embargo, su eliminación en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, a comienzos de octubre, volvió a evidenciar las dificultades para mantener una trayectoria regular.

Su próximo rival en Viena saldrá del enfrentamiento entre el austríaco Jurij Rodionov, número 137 del mundo, y el georgiano Nikoloz Basilashvili, ubicado en el puesto 95.

Alcaraz buscará aprovechar el torneo austríaco para sumar ritmo competitivo y llegar en mejores condiciones al tramo final de la temporada.

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