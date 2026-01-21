Los favoritos vuelven a cumplir en Australia: Alcaraz y Sabalenka avanzan

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

MELBOURNE.- Aunque con algo más de trabajo de lo previsible, el número uno del mundo Carlos Alcaraz derrotó este miércoles al veterano alemán Yannick Hanfmann para acceder a tercera ronda del Abierto de Australia , en la que también estará su homóloga femenina Aryna Sabalenka.

También avanzaron el tres veces finalista del primer 'Grande' del año, el ruso Daniil Medvedev , el vigente subcampeón Alexander Zverev y la última campeona de Roland Garros , Coco Gauff .

Bajo un tiempo más fresco y nublado en el Melbourne Park luego de tres días de calor, la estrella española Alcaraz, seis veces ganador de Grand Slam, se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2 en la Rod Laver Arena y se enfrentará en su siguiente compromiso al francés Corentin Moutet (37º del mundo), verdugo del estadounidense Michael Zheng tras abandono de este último en el cuarto set debido a unos problemas físicos.

El murciano está ya a cinco victorias de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam, la conquista de los cuatro 'Grandes' (Roland Garros, Wimbledon, US Open y Abierto de Australia). Hasta ahora ese honor está en manos de su compatriota Rafael Nadal.

Sin embargo, Alcaraz sudó más de lo esperado para imponerse a un jugador 12 años mayor que él y que nunca ha ganado un título en su carrera.

"Sabía que iba a jugar muy bien. Conozco su nivel, ya he jugado contra él varias veces", dijo el tenista de 22 años.

Hasta ahora, las pistas duras de Melbourne Park han sido su némesis, ya que no ha pasado de cuartos de final en sus cuatro visitas a Australia.

El año pasado, el de El Palmar cayó en esa fase ante Novak Djokovic y el año anterior ante Zverev.

"Estoy muy, muy contento de haber superado un primer set realmente difícil y luego empecé a sentirme un poco mejor en la cancha", dijo.

Avanzan Cerúndolo y Etcheverry

Hanfmann nunca había pasado de la segunda ronda en sus 16 participaciones anteriores en Grand Slam, pero empezó bien, aunque luego sufrió una remontada del español de 22 años.

El alemán necesitó un tiempo muerto médico para que le atendieran el hombro izquierdo en el descanso.

Continuó valientemente, pero Alcaraz, que ganó ocho títulos la temporada pasada, consiguió un quiebre para ponerse 3-1 arriba y no cometió ningún error en su carrera hacia la meta.

El impredecible Medvedev, finalista en 2021, 2022 y 2024, derrotó al francés Quentin Halys por 6-7 (9/11), 6-3, 6-4, 6-2 y se medirá con el húngaro Fabian Marozsan en la siguiente ronda.

Y el alemán Zverev hizo lo propio ante el también francés Alexandre Müller. El de Hamburgo cedió un set y precisó fisioterapia en el cuarto set por problemas en el tobillo izquierdo.

También estarán en tercera ronda los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry tras eliminar al bosnio Damir Dumhur y al británico Arthur Fery, respectivamente. Cerúndolo se medirá con el ruso Andrey Rublev, mientras que el kazajo Alexander Bublik será el rival de Etcheverry por el pase a octavos.

Asimismo, jugará al menos un partido más el español Alejandro Davidovich, quien protagonizó un enfrentamiento con un sector del público, al que tachó de "borrachos ignorantes" por haber aplaudido un resbalón suyo que le provocó dolor en el tobillo durante su partido ganado ante el estadounidense Reilly Opelka. Su próximo rival será Tommy Paul, que eliminó al argentino Thiago Agustín Tirante.

Otro albiceleste, Francisco Comesaña, cayó ante Frances Tiafoe.

Sabalenka y Gauff por la vía rápida

En categoría femenina, la cuatro veces ganadora de Grand Slam, Sabalenka, derrotó a la china Bai Zhuoxuan (702 del mundo) por 6-3 y 6-1.

La bielorrusa no tuvo problema alguno para ganar su partido en 72 minutos de duración ante la jugadora china, que venía de la "qualy".

En tercera ronda en Melbourne, Sabalenka se medirá con la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova, que eliminó a la británica Emma Raducanu.

Y la tercera cabeza de serie, Gauff, estuvo impecable para doblegar en apenas 78 minutos a la serbia Olga Danilovic.

La tenista de 21 años ganó contundentemente los primeros cinco juegos para imponer su autoridad en la contienda y venció 6-2, 6-2 en el Margaret Court Arena.

Ahora deberá enfrentar a su compatriota Hailey Baptiste (N. 70), quien venció a la australiana Storm Hunter en sets consecutivos.

Recientes ganadoras de los torneos de Auckland y de Adelaida, la ucraniana Elina Svitolina (12ª) y la rusa Mirra Andreeva (7ª) también se clasificaron en dos sets.

