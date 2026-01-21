miércoles 21  de  enero 2026
TENIS

Los favoritos vuelven a cumplir en Australia: Alcaraz y Sabalenka avanzan

El español Carlos Alcaraz, número uno de la ATP, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder de la clasificación de la WTA, se instalaron en tercera ronda

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

KENA BETANCUR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Aunque con algo más de trabajo de lo previsible, el número uno del mundo Carlos Alcaraz derrotó este miércoles al veterano alemán Yannick Hanfmann para acceder a tercera ronda del Abierto de Australia, en la que también estará su homóloga femenina Aryna Sabalenka.

También avanzaron el tres veces finalista del primer 'Grande' del año, el ruso Daniil Medvedev, el vigente subcampeón Alexander Zverev y la última campeona de Roland Garros, Coco Gauff.

Lee además
Aryna Sabalenka de Bielorrusia reacciona durante la final individual femenina contra Marta Kostyuk de Ucrania en el torneo internacional de tenis de Brisbane en Brisbane el 11 de enero de 2026. 
Tenis

Sabalenka consigue un nuevo trofeo
El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.
Tenis

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, primeros cabezas de serie del Abierto de Australia 2026

Bajo un tiempo más fresco y nublado en el Melbourne Park luego de tres días de calor, la estrella española Alcaraz, seis veces ganador de Grand Slam, se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2 en la Rod Laver Arena y se enfrentará en su siguiente compromiso al francés Corentin Moutet (37º del mundo), verdugo del estadounidense Michael Zheng tras abandono de este último en el cuarto set debido a unos problemas físicos.

El murciano está ya a cinco victorias de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam, la conquista de los cuatro 'Grandes' (Roland Garros, Wimbledon, US Open y Abierto de Australia). Hasta ahora ese honor está en manos de su compatriota Rafael Nadal.

Sin embargo, Alcaraz sudó más de lo esperado para imponerse a un jugador 12 años mayor que él y que nunca ha ganado un título en su carrera.

"Sabía que iba a jugar muy bien. Conozco su nivel, ya he jugado contra él varias veces", dijo el tenista de 22 años.

Hasta ahora, las pistas duras de Melbourne Park han sido su némesis, ya que no ha pasado de cuartos de final en sus cuatro visitas a Australia.

El año pasado, el de El Palmar cayó en esa fase ante Novak Djokovic y el año anterior ante Zverev.

"Estoy muy, muy contento de haber superado un primer set realmente difícil y luego empecé a sentirme un poco mejor en la cancha", dijo.

Avanzan Cerúndolo y Etcheverry

Hanfmann nunca había pasado de la segunda ronda en sus 16 participaciones anteriores en Grand Slam, pero empezó bien, aunque luego sufrió una remontada del español de 22 años.

El alemán necesitó un tiempo muerto médico para que le atendieran el hombro izquierdo en el descanso.

Continuó valientemente, pero Alcaraz, que ganó ocho títulos la temporada pasada, consiguió un quiebre para ponerse 3-1 arriba y no cometió ningún error en su carrera hacia la meta.

El impredecible Medvedev, finalista en 2021, 2022 y 2024, derrotó al francés Quentin Halys por 6-7 (9/11), 6-3, 6-4, 6-2 y se medirá con el húngaro Fabian Marozsan en la siguiente ronda.

Y el alemán Zverev hizo lo propio ante el también francés Alexandre Müller. El de Hamburgo cedió un set y precisó fisioterapia en el cuarto set por problemas en el tobillo izquierdo.

También estarán en tercera ronda los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry tras eliminar al bosnio Damir Dumhur y al británico Arthur Fery, respectivamente. Cerúndolo se medirá con el ruso Andrey Rublev, mientras que el kazajo Alexander Bublik será el rival de Etcheverry por el pase a octavos.

Asimismo, jugará al menos un partido más el español Alejandro Davidovich, quien protagonizó un enfrentamiento con un sector del público, al que tachó de "borrachos ignorantes" por haber aplaudido un resbalón suyo que le provocó dolor en el tobillo durante su partido ganado ante el estadounidense Reilly Opelka. Su próximo rival será Tommy Paul, que eliminó al argentino Thiago Agustín Tirante.

Otro albiceleste, Francisco Comesaña, cayó ante Frances Tiafoe.

Sabalenka y Gauff por la vía rápida

En categoría femenina, la cuatro veces ganadora de Grand Slam, Sabalenka, derrotó a la china Bai Zhuoxuan (702 del mundo) por 6-3 y 6-1.

La bielorrusa no tuvo problema alguno para ganar su partido en 72 minutos de duración ante la jugadora china, que venía de la "qualy".

En tercera ronda en Melbourne, Sabalenka se medirá con la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova, que eliminó a la británica Emma Raducanu.

Y la tercera cabeza de serie, Gauff, estuvo impecable para doblegar en apenas 78 minutos a la serbia Olga Danilovic.

La tenista de 21 años ganó contundentemente los primeros cinco juegos para imponer su autoridad en la contienda y venció 6-2, 6-2 en el Margaret Court Arena.

Ahora deberá enfrentar a su compatriota Hailey Baptiste (N. 70), quien venció a la australiana Storm Hunter en sets consecutivos.

Recientes ganadoras de los torneos de Auckland y de Adelaida, la ucraniana Elina Svitolina (12ª) y la rusa Mirra Andreeva (7ª) también se clasificaron en dos sets.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Roger Federer elogia la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: “Es formidable para el tenis”

Alcaraz llega a Australia "con hambre" de ganar el único Grand Slam que le falta

Alcaraz se estrena con victoria por la vía rápida en el Abierto de Australia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico