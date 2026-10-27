Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro tras superar la grave lesión de rodilla

La centrocampista española del Barcelona, Alexia Putellas, reacciona tras recibir el Balón de Oro Femenino a la mejor futbolista durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro France Football 2026, celebrada en el Teatro Palladium de Londres el 26 de octubre de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

Alexia Putellas ha vuelto a conquistar la cima del fútbol mundial. La centrocampista catalana, nacida en Mollet del Vallès en 1994, ha conseguido su tercer Balón de Oro después de superar una grave lesión de rodilla que frenó su carrera cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria. Tras conquistar el galardón en 2021 y 2022, la futbolista vuelve a reinar y alcanza los tres trofeos, los mismos que Aitana Bonmatí.

El reconocimiento supone el broche a un camino marcado por la adversidad, la constancia y la capacidad de reconstruirse. Cuando parecía tenerlo todo a su alcance, Putellas tuvo que aprender a empezar de nuevo, afrontar meses de incertidumbre y trabajar para recuperar no solo su estado físico, sino también el nivel que la había convertido en una de las grandes figuras del fútbol femenino.

La lesión de rodilla que cambió la carrera de Alexia Putellas

El 5 de junio de 2022, durante un entrenamiento con la selección española en Inglaterra, a pocos días del inicio de la Eurocopa, Putellas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión la apartó de una competición en la que estaba llamada a ser protagonista y puso freno a una etapa extraordinaria de su carrera.

Fue la primera gran lesión de su trayectoria y uno de los golpes más duros de su vida deportiva. Durante casi diez meses, los partidos y los entrenamientos con el equipo quedaron sustituidos por sesiones de rehabilitación, trabajo físico y una recuperación en la que no existían garantías inmediatas de volver a competir al máximo nivel.

Sin embargo, la centrocampista nunca renunció a regresar a la élite. Su objetivo no consistía únicamente en volver a jugar, sino en recuperar el fútbol que la había llevado a conquistar dos Balones de Oro consecutivos. La paciencia y el esfuerzo terminaron encontrando recompensa en mayo de 2024, cuando volvió a ser decisiva en uno de los escenarios más importantes del continente.

En la final de la Liga de Campeones disputada en Bilbao frente al Olympique de Lyon, Putellas marcó en el tiempo añadido el gol que selló la victoria del Barcelona y su tercera corona europea. Aquel tanto representó mucho más que una acción decisiva en una final: confirmó su regreso a los grandes escenarios después de meses de recuperación.

Una temporada de títulos y protagonismo antes de su nueva etapa en Inglaterra

El regreso de Putellas se consolidó durante su última temporada con el Barcelona, club en el que militó durante catorce temporadas. La centrocampista volvió a tener un papel destacado en un equipo que dominó las principales competiciones nacionales y europeas, antes de cerrar su etapa en el conjunto azulgrana para emprender un nuevo desafío en el London City Lionesses, proyecto liderado por Michele Kang.

Su despedida del Barcelona estuvo acompañada de nuevos éxitos. Putellas contribuyó a la conquista del triplete nacional, con los títulos de la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. El conjunto azulgrana ganó la Liga por séptima temporada consecutiva, mientras que la futbolista catalana anotó trece goles entre las tres competiciones.

En la Liga de Campeones también dejó cifras destacadas: siete goles y siete asistencias en once partidos. Terminó como cuarta máxima goleadora y segunda máxima asistente del torneo, además de ser elegida por segunda vez en su carrera como la jugadora más valiosa de la competición.

Su influencia también se mantuvo con la selección española. Putellas, que ya suma 150 partidos con la Roja, contribuyó a conseguir la clasificación para el Mundial de 2027, en el que España defenderá el título conquistado en la edición anterior.

El tercer Balón de Oro reconoce una temporada respaldada por los resultados, las estadísticas y su protagonismo en los grandes encuentros. Pero también simboliza el recorrido de una futbolista que tuvo que superar una de las pruebas más difíciles de su carrera para volver a competir al máximo nivel. Después de despedirse del Barcelona con nuevos títulos, Alexia Putellas afronta ahora su etapa en Inglaterra con un nuevo desafío por delante y un lugar recuperado entre las grandes figuras del fútbol mundial.

FUENTE: EFE