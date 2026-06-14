domingo 14  de  junio 2026
FÚTBOL

Alemania golea a una Curazao que se mostró sin complejos en su debut mundialista

Alemania impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas

Jugadores de Alemania celebran luego del séptimo gol de su selección en un partido del Mundial ante Curazao, el 14 de junio de 2026.

Jugadores de Alemania celebran luego del séptimo gol de su selección en un partido del Mundial ante Curazao, el 14 de junio de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicarle la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38 y un tiro penal de Kai Havertz a los 45(+5), antes del descanso.

Lee además
Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, disputará su sexto mundial en Norteamérica 2026.
FÚTBOL

Los 10 récords que podrían caer en el Mundial de 2026
El delantero Cyle Larin, de Canadá, celebra luego de anotar el gol del empate para su selección en un partido del Mundial, el 12 de junio de 2026.
FÚTBOL

Canadá consigue un punto histórico en su debut en el Mundial 2026

Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Havertz (88').

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21 minutos, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadium de Texas, para apoyar a la "Blue Wave".

Die Mannschaft fue de menos a más, pero sin dejar de presionar desde el inicio a un equipo impetuoso e irreverente.

Embed

Impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas frente a una Curazao que hizo historia.

Los caribeños, que habían prometido complicaciones para su rival, lo entregaron todo. Sus defensas pusieron el cuerpo ante los disparos implacables de Alemania y la desafiaron durante la primera media hora. Pero no les alcanzó en el igual a igual.

El próximo rival de los alemanes será Costa de Marfil en Toronto, mientras que Curazao se medirá con Ecuador en Kansas, ambos el 20 de junio.

Irán llega a Estados Unidos

La selección iraní de fútbol era esperada este domingo en Los Ángeles, en la víspera de su debut contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026, un partido marcado inevitablemente por el contexto geopolítico y la guerra en Oriente Medio.

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán y empezó el conflicto bélico, la duda se instaló sobre si la selección del país persa haría el viaje al territorio de su enemigo.

Estados Unidos rechazó conceder visados a una quincena de integrantes de la delegación, directivos y otros responsables, e Irán decidió cambiar su campamento base durante el torneo, optando por Tijuana (México) en vez de por su primera opción, Tucson (Arizona, Estados Unidos).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Policía de EEUU investiga robo de material de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial

Escocia derrota a Haití en su regreso al Mundial tras medio siglo

Australia sorprende a la Turquía de Arda Güler en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Subtronics y Oliver Tree actúan en la carpa Sahara durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 el 12 de abril de 2026 en Indio, California. 
SUCESOS

Muere el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en accidente aéreo en Brasil

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
POLÍTICA

Delcy Rodríguez acepta tutelaje de EEUU, pero frena transición

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.
MANZANA DE LA DISCORDIA

Crisis acecha a la terminal de cruceros de Miami

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.
Conflicto bélico

Putin informa a Trump estar dispuesto a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Te puede interesar

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ELECCIONES 2026 (PARTE I)

Voto del sur de Florida y el rumbo de la Cámara federal en noviembre

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
ELECCIONES

De la Espriella afronta la segunda vuelta con ventaja en Colombia

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
POLÍTICA

Delcy Rodríguez acepta tutelaje de EEUU, pero frena transición