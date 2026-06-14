domingo 14  de  junio 2026
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Escocia derrota a Haití en su regreso al Mundial tras medio siglo

Con este resultado, Escocia, que regresa a un Mundial desde Francia 1998, lidera el Grupo C con 3 puntos, seguido por Marruecos y Brasil con un punto cada uno

El centrocampista de Escocia, John McGinn, celebra luego de anotar el único gol de un partido contra Haití en el Mundial, el 13 de junio de 2026.

El centrocampista de Escocia, John McGinn, celebra luego de anotar el único gol de un partido contra Haití en el Mundial, el 13 de junio de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FOXBOROUGH.- Haití perdió 1-0 ante Escocia este sábado en su debut en el Mundial 2026, en un duelo donde los caribeños, que regresaban a una Copa del Mundo después de 52 años, pudieron empatar en los minutos finales.

El capitán del Aston Villa, John McGinn, rompió el sueño haitiano de puntuar por primera vez en un Mundial al anotar el gol de la cita al minuto 28, en un duelo disputado en el Estadio de Boston, Estados Unidos.

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Con este resultado, Escocia, que regresa a un Mundial tras Francia 1998, lidera el Grupo C con 3 puntos, seguido por Marruecos y Brasil con un punto cada uno, mientras que Haití cierra la llave sin unidades.

El equipo antillano enfrentará en la próxima fecha a Brasil, el 19 de junio en Filadelfia, mientras que Escocia enfrentará a Marruecos, ese mismo día en Boston.

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Esta es la segunda participación en un Mundial de Haití, el país más pobre de América y sumido desde hace años en una grave crisis humanitaria; la anterior fue en Alemania 1974, donde quedó eliminado en la fase de grupos al perder sus tres compromisos.

Su seleccionador, el francés Sébastien Migné, salió de inicio con los atacantes del Sunderland, Wilson Isidor y del Maccabi Haifa, Frantzdy Pierrot, pero sorpresivamente dejó en la banca a Duckens Nazon, uno de los máximos goleadores históricos del equipo.

Al minuto 16, el mediapunta del Nápoles, Scott McTominay, mandó el esférico al poste, en el primer aviso de los escoceses, que no perdonaron al 28, cuando McGinn aprovechó un rechace del arquero rival para anotar.

En la segunda mitad, Haití se fue al ataque sin miedo, sobre todo con balones en largo y centros al área, pero ni Isidor ni Pierrot acertaron a anotar en los últimos minutos.

Confirman titularidad de Neuer

El DT de Alemania, Julian Nagelsmann, confirmó este sábado que el portero Manuel Neuer está en perfectas condiciones para alinear el domingo en su debut mundialista ante la debutante Curazao y evitó hablar de favoritismos en el torneo.

"Todos los jugadores están bien y Manuel también está bien. Están en forma", dijo Nagelsmann, quien tomó las riendas del equipo en 2023.

Semifinalista en 2010, campeona del mundo en 2014 y eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania vuelve a confiar en Neuer, de 40 años, quien salió de su retiro internacional para disputar su quinto Mundial y su noveno gran torneo, contando las Eurocopas.

El arquero del Bayern Múnich forma parte del reducido grupo de guardametas que revolucionaron su posición gracias a su papel de portero líbero, participando activamente en la construcción del juego y actuando casi como un defensor adicional.

FUENTE: AFP

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