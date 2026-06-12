Los 10 récords que podrían caer en el Mundial de 2026

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, disputará su sexto mundial en Norteamérica 2026.

El Mundial de 2026 será diferente a todo lo visto anteriormente. La expansión del torneo de 32 a 48 selecciones y el aumento de 64 a 104 partidos convierten a la cita que organizarán Estados Unidos , México y Canadá en una oportunidad única para romper registros históricos que parecían inalcanzables.

La combinación de más encuentros, figuras que llegan con una trayectoria extraordinaria y una nueva estructura competitiva hace que varias marcas legendarias estén en serio peligro. Estas son las diez más llamativas.

FÚTBOL Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

FÚTBOL Marco Rubio liderará delegación de Donald Trump en el debut de EEUU en el Mundial

1. Seis Mundiales disputados

Es, posiblemente, el récord más simbólico de todos. Si participan en al menos un partido, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa se convertirán en los primeros futbolistas de la historia en disputar seis Copas del Mundo.

Hasta ahora, el récord es de cinco participaciones y pertenece a Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Messi y Cristiano. El arquero mexicano, además, se sumará a un club absolutamente exclusivo que parecía imposible de alcanzar hace apenas unos años.

2. Más partidos jugados en la historia de los Mundiales

Messi ya es el líder histórico en encuentros disputados en la Copa del Mundo. El capitán argentino llegó a 31 partidos tras conquistar el título en Catar 2022 y tendrá la oportunidad de ampliar una marca que podría tardar décadas en ser alcanzada.

Con el nuevo formato, incluso podría llevar el récord a cifras inéditas.

3. Máximo goleador histórico de los Mundiales

El alemán Miroslav Klose mantiene desde Brasil 2014 el récord absoluto con 16 goles. Sin embargo, Kylian Mbappé llega a Norteamérica con 12 anotaciones y apenas cuatro tantos de diferencia.

A sus 27 años, el delantero francés parece el candidato más fuerte para quedarse con una marca que sobrevivió a generaciones de grandes artilleros. Messi también atenta contra la marca, tres tantos le darían el mérito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylian Mbappe (@k.mbappe)

4. Más victorias como jugador

Klose también lidera esta categoría con 17 triunfos. Messi acumula 16 y podría igualar o superar el registro durante la fase de grupos si Argentina confirma su condición de favorita.

Es una estadística que refleja la capacidad de un futbolista para mantenerse competitivo al más alto nivel durante varias generaciones.

5. Más asistencias en la historia del torneo

Messi también domina este apartado con ocho pases de gol. Cada asistencia que entregue en 2026 ampliará una marca que ya le pertenece en solitario y que consolida su influencia como organizador, además de goleador.

6. Más partidos dirigidos por un entrenador

El legendario Helmut Schön, técnico de Alemania entre 1966 y 1978, posee el récord con 25 encuentros dirigidos en Copas del Mundo.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, llegará a 2026 con 19 partidos mundialistas. Si los franceses avanzan nuevamente a las rondas decisivas, el técnico podría convertirse en el entrenador con más presencia en la historia del torneo.

7. Más victorias para un entrenador

Schön también lidera esta clasificación con 16 triunfos. Deschamps vuelve a aparecer como principal aspirante gracias a la regularidad de Francia en los últimos ciclos mundialistas.

La ampliación del torneo aumenta considerablemente las posibilidades de que esta marca cambie de dueño.

8. Más goles en una sola edición

La Copa del Mundo de Catar 2022 estableció un récord de 172 goles. Con 40 partidos más en el calendario, todo apunta a que esa cifra será superada ampliamente. Incluso manteniendo un promedio goleador similar al de las últimas ediciones, el Mundial de 2026 tiene todo para convertirse en el más productivo ofensivamente de la historia.}

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harry Kane (@harrykane)

9. El ganador más joven del Balón de Oro del Mundial

Desde Francia 1998, Ronaldo Nazário conserva el récord como el futbolista más joven en ganar el Balón de Oro del torneo, con 21 años.

La gran amenaza es Lamine Yamal. La joya española llegará a la Copa del Mundo con apenas 18 años y como una de las principales figuras del fútbol europeo. Si España realiza un torneo histórico, el atacante podría derribar una marca vigente desde hace casi tres décadas.

10. Más finales disputadas por un jugador

El brasileño Cafú es el único futbolista que ha jugado tres finales mundialistas, en 1994, 1998 y 2002.

Messi y Mbappé suman dos cada uno. Si Argentina o Francia alcanzan nuevamente el partido decisivo, alguno de ellos igualará la marca del histórico lateral brasileño y quedará a un paso de superarla en el futuro.

Más allá de quién levante el trofeo el 19 de julio, el Mundial de 2026 ya tiene garantizado un lugar en la historia. El torneo más grande jamás organizado ofrece un escenario perfecto para que varias de las marcas más prestigiosas del fútbol mundial cambien de dueño y para que leyendas como Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa escriban un último capítulo en una carrera irrepetible.