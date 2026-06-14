Australia sorprende a la Turquía de Arda Güler en el Mundial

Connor Metcalfe, de Australia, celebra luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido del Mundial ante Turquía, el 13 de junio de 2026.

VANCOUVER.- La selección de Australia derrotó por 2-0 a Turquía en un partido del Grupo D del Mundial de Norteamérica este sábado en el Estadio de Vancouver , en Canadá.

Con dos zarpazos, uno en cada período, de Nestory Irankunda (27') y Connor Metcalfe (75'), los Socceroos acabaron con la resistencia del equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella y liderado en la cancha por la joven estrella del Real Madrid , Arda Güler.

Irakunda, delantero de 20 años del Watford inglés y nacido en Tanzania, adelantó a los oceánicos en una gran jugada individual, superando por velocidad a los defensores turcos y batiendo a Ugurcan Cakir cuando el arquero salió a la desesperada a achicar huecos (27').

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El partido pudo haber sido otro tres minutos más tarde si Abdulkerim Bardakci hubiese empatado el duelo, pero el latigazo lejano del central turco lo escupió el palo derecho del arco defendido por el joven Patrick Beach, que le quitó el puesto al capitán Matt Ryan.

Ya en la segunda parte, cuando los turcos se desesperaban por no encontrar espacios en la defensa australiana, los Socceroos sentenciaron con un disparo lejano del centrocampista del St. Pauli alemán, Metcalfe.

Este partido completó el Grupo D del Mundial, comandado por Estados Unidos y Australia con 3 puntos, mientras que Turquía y Paraguay lo cierran sin haber puntuado.

Marruecos critica a la UEFA

Varias federaciones de países que participan en el Mundial de Norteamérica 2026, entre ellas Marruecos y Senegal, denunciaron este domingo unas recientes declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, según las cuales la ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos daría lugar a partidos "sin interés".

"Rechazamos respetuosa, pero firmemente, estas declaraciones. Para nuestros países, ningún partido de la Copa del Mundo carece de importancia", señalaron en un comunicado conjunto enviado a la AFP las federaciones de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica.

"Para Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, la clasificación para la Copa del Mundo representa un logro histórico y la realización de un sueño compartido por generaciones; y para naciones como el Congo y Haití, el regreso al mayor escenario del fútbol tras una larga ausencia tiene un significado especial para millones de aficionados que han esperado años, incluso décadas, este momento", agregaron.

"Sugerir que estos partidos son de alguna manera menos importantes resulta profundamente decepcionante y refleja una falta de reconocimiento hacia los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes y aficionados de todo el mundo", consideraron las federaciones.

"El fútbol no pertenece a un grupo reducido de naciones", subrayaron los firmantes, al afirmar que "cada país clasificado merece respeto y ha ganado su lugar por sus propios méritos".

FUENTE: AFP