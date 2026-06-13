Policía de EEUU investiga robo de material de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial

El delantero Harry Kane, de Inglaterra, durante una sesión de práctica de su selección en Florida, el 2 de junio de 2026.

KANSAS CITY.- Los preparativos de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por un robo de material de entrenamiento previo a la llegada el sábado a su campamento base de Kansas City.

Balones y botas figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village , centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, de acuerdo con la BBC.

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La Federación Inglesa de Fútbol confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía.

"Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso", reportó el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, al Daily Mail.

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La BBC señaló que se habrían realizado dos detenciones en relación con el incidente.

La selección que dirige Thomas Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village el sábado a las 17H00 locales (2200 GMT), después del viaje desde el estado de Florida, donde el miércoles disputó su último amistoso ante Costa Rica.

Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el miércoles enfrentando a Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá.

Francia practica ante aficionados

La selección de Francia, finalista en Catar 2022, se entrenó este viernes ante unas 400 personas en las instalaciones de la Universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), a cuatro días de su debut en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Senegal.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, que exige al menos una sesión abierta al público para cada equipo durante la competición, los Bleus llevaron a cabo un entrenamiento ante unas gradas repletas, el único programado por el momento, según la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Entre los espectadores había estudiantes de la universidad, vecinos de Waltham e invitados de la FIFA y del consulado de Francia.

Bajo un calor sofocante (más de 30 grados), los jugadores al mando de Didier Deschamps disputaron un partido de entrenamiento dividido en dos tiempos de unos diez minutos cada uno en media cancha, antes de terminar la sesión con otro en todo el terreno de juego.

FUENTE: AFP