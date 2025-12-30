Allanan sedes de la Asociación de Fútbol Argentina en investigación por evasión fiscal

Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

BUENOS AIRES.- La policía allanó este martes las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesta evasión impositiva de una empresa vinculada a esa institución deportiva, constató la AFP.

El allanamiento se suma a operativos similares del que fueran objeto las sedes de la AFA en las últimas semanas, en otra causa en la que se investiga a una financiera con lazos con esa entidad deportiva, también por supuestos delitos fiscales.

Fútbol Neymar es operado con éxito para buscar listo al Mundial

FÚTBOL Conozca cómo funciona la venta de entradas para el Mundial 2026

La AFA denunció ser víctima de una "campaña de difamación" en medio de una disputa con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina de fútbol.

Además, sostuvo que este empresario, impulsor de la denuncia, cuenta "con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia, (Mariano) Cúneo Libarona".

Lionel Messi (70).jpg El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025. AFP

Este martes el departamento de investigaciones federales allanó las oficinas de la AFA en el centro de la capital argentina y también las de la sede que la organización posee en Ezeiza, 30 km al sur, el predio deportivo donde entrena la selección.

La justicia investiga por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero a la empresa TourProdenter a la que le adjudica haber hecho contratos millonarios con la AFA.

En una investigación paralela también se indaga si cometió delitos fiscales una financiera relacionada a la entidad deportiva, Sur Finanzas, cuyas sedes fueron objeto de múltiples allanamientos semanas atrás.

También se allanó el domicilio del propietario de TourProdenter, en un barrio privado al norte de Buenos Aires y se le prohibió abandonar el país.

Los detalles de la causa se mantienen en reserva bajo secreto de sumario.

La AFA rechaza en base a sus estatutos la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el presidente ultraliberal Javier Milei.

Hasta ahora, los clubes de fútbol en Argentina son asociaciones sin fines de lucro.

Apoyo al nuevo cambio de la Copa de África

El seleccionador de Costa de Marfil y vigente campeón africano, Emerse Faé, se mostró favorable a una Copa de África cada cuatro años si ello sirve "al desarrollo del fútbol" en el continente, en una entrevista a la AFP desde Marrakech.

En la víspera del inicio de la CAN 2025 en Marruecos, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), anunció que el torneo se disputaría cada cuatro años y no cada dos a partir de 2028.

El cambio, afirmó, está dirigido a armonizar el calendario mundial del fútbol.

FUENTE: AFP