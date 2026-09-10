Alonso lanza una seria advertencia antes del GP de España: “Puede haber muchos abandonos”

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1, anticipó este jueves una carrera impredecible en el Gran Premio de España, que se disputará este fin de semana en el nuevo circuito Madring de Madrid, y advirtió que Aston Martin deberá estar especialmente atento a la estrategia.

"El domingo, la carrera puede ser complicada para todos", afirmó Alonso durante la rueda de prensa oficial de la FIA celebrada en el nuevo trazado madrileño. El asturiano, de 45 años, prevé una prueba con posibles abandonos, coches de seguridad y diferentes oportunidades para los pilotos.

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"Tenemos que estar muy, muy centrados y muy afilados con la estrategia el domingo. Ya veremos qué sucede", señaló el piloto de Aston Martin.

Alonso reconoció que su equipo llega a Madrid sin una expectativa concreta sobre su rendimiento. El español destacó que el monoplaza mostró un buen nivel recientemente en Budapest y Zandvoort, donde consiguió dos puntos, aunque el comportamiento fue diferente en Monza debido a las largas rectas del circuito italiano.

A su juicio, el Madring puede representar una combinación de ambos escenarios.

"Hay muchas curvas y muchas oportunidades de optimizar el potencial del chasis, pero también hay rectas largas y el motor será igual de importante aquí", explicó Alonso, quien considera que Aston Martin podría situarse "entre el duodécimo y el 17".

Alonso busca otro paso adelante con Aston Martin

Más allá del resultado del fin de semana, el bicampeón mundial considera fundamental continuar mejorando el rendimiento del automóvil de cara a las carreras restantes de la temporada.

"Para mí lo más importante es desbloquear más rendimiento del coche", sostuvo.

Alonso explicó que el equipo ha tenido varias carreras para optimizar la configuración del paquete de mejoras introducido en Budapest. Según el asturiano, Aston Martin llega a Madrid en una situación más favorable que la que tenía en Hungría cuando comenzó a utilizar esas novedades.

También destacó los avances realizados en el comportamiento del motor después del Gran Premio de los Países Bajos y durante el pasado fin de semana en Monza.

"Dar otro paso adelante será importante para las carreras restantes", afirmó.

El Gran Premio de España será además especial para Alonso, que disputará por 23ª ocasión la carrera de su país. El piloto de Aston Martin ha subido ocho veces al podio en el Gran Premio de España: ganó en Barcelona en 2006 y 2013, además de lograr cuatro segundos puestos y un tercer lugar. A ello se suma su victoria en el Gran Premio de Europa de 2012, disputado en Valencia.

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso conduce un scooter en el paddock del circuito de Bakú, el jueves 12 de septiembre de 2024. El circuito es la sede del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. AP/Sergei Grits

El legado de Fernando Alonso en España

Alonso también habló sobre su legado y aseguró que se siente "afortunado y orgulloso" por el impacto que ha tenido su trayectoria en el automovilismo español.

El asturiano recordó que, cuando debutó en Fórmula Uno en 2001, su familia tenía que seguir las carreras a través de la televisión alemana porque las retransmisiones no estaban disponibles en España.

"Eso habla de lo pequeña que era la Fórmula Uno hace 20 años y cuánto han cambiado las cosas", señaló.

Para Alonso, uno de sus mayores motivos de orgullo no son únicamente sus dos títulos mundiales, sino el crecimiento de la pasión por el automovilismo en España y la presencia cada vez mayor de españoles dentro de la propia Fórmula Uno.

"Ahora hay un cinco, siete o diez por ciento de los mecánicos e ingenieros de la Fórmula Uno que son españoles", destacó.

El piloto considera que ese crecimiento constituye uno de los principales legados de su carrera, junto con el desarrollo del karting, los monoplazas y otras disciplinas del automovilismo en España.

"Hay muchas cosas, fuera de lo que es el automovilismo y la competición, que tal vez me enorgullecen más de mi carrera que los resultados en sí", concluyó.