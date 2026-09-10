jueves 10  de  septiembre 2026
BOXEO

Excampeón mundial de boxeo sugiere el retiro para reconocido pugilista de raíces mexicanas

Timothy Bradley, quien fuera campeón mundial de boxeo en varias ocasiones durante su carrera, señaló que es momento de que Andy Ruiz Jr. "cuelgue los guantes"

El boxeador mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. durante una pelea contra Damian Knyba, el 4 de septiembre de 2026.

El boxeador mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. durante una pelea contra Damian Knyba, el 4 de septiembre de 2026.

ED MULHOLLAND / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La carrera del boxeador de raíces mexicanas Andy Ruiz Jr. ha dado un giro considerable en los últimos años, al punto de que el excampeón mundial Timothy Bradley considera que la mejor decisión que podría tomar el pugilista californiano es abandonar su sueño de convertirse en monarca de los pesos pesados por segunda ocasión y colgar los guantes.

Ruiz Jr., de 36 años de edad, reclamó tres de los cuatro títulos principales en 2019, con una sorpresiva victoria sobre el británico Anthony Joshua, al que detuvo en el séptimo round.

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Sin embargo, desde perder la revancha por decisión unánime, el mexicano-estadounidense ha pasado por largos períodos de inactividad y recientemente sufrió la tercera derrota de su carrera profesional.

Ese último revés llegó el pasado fin de semana ante Damian Knyba, quien derribó a Ruiz Jr. en el séptimo asalto para llevarse el triunfo por la vía de la unanimidad en las tarjetas.

Pese a que Knyba venía de una derrota en enero ante el campeón de la WBC, Agit Kabayel, logró recuperar terreno en su combate contra Ruiz Jr. y ahora quedó en una buena posición para reclamar oportunidades grandes en el futuro cercano.

Por otro lado, Ruiz Jr. tiene ahora un futuro incierto, lo que llevó al inmortal Bradley a recomendar en una transmisión de DAZN que debería comenzar a pensar en el retiro.

"Le diría que cuelgue los guantes porque si no puedes vencer a un tipo como Knyba, mejor retírate", señaló Bradley. "Pienso que hay muchos tipos allá afuera que pueden vencer a Knyba. Creo que Kabayel lo detendría nuevamente".

Su deseo es seguir

Sin embargo, más allá de los comentarios de Bradley, Ruiz Jr. dijo en la entrevista post-combate que su plan es continuar peleando, aunque agregó que necesita mantenerse ocupado, pues esta pelea le puso fin a una ausencia del cuadrilátero que se prolongó por más de dos años.

"Tuve un largo período de inactividad y este era un gran oponente", explicó Ruiz Jr. tras su más reciente derrota. "No quería tomar una pelea fácil, así que por eso escogí a Damian. Todavía lo tengo en mí. Solo necesito mantenerme activo y quiero pelear otra vez", añadió.

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