Hoyos aplaude el esfuerzo del Inter Miami, pese a empatar: "Hay felicitaciones para todo el colectivo"

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido ante el Chicago Fire, el 9 de septiembre de 2026.

CHICAGO.- Un gol del brasileño Casemiro le permitió al Inter Miami de Lionel Messi igualar 1-1 con el Chicago Fire , cuyo tanto lo anotó el polaco Robert Lewandowski, este miércoles en partido de la vigesimoquinta fecha de la MLS.

La posibilidad de ver en vivo al astro argentino en cada cancha que pisa de la liga norteamericana llevó a que el estadio Soldier Field , en Chicago , estuviera colmado con 63.094 espectadores.

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Messi, de 39 años y líder histórico en asistencias del Inter Miami con 55, conectó por tercer partido consecutivo con Casemiro, quien llegó y rápidamente se convirtió en un arma letal para el equipo del entrenador Guillermo Hoyos en el juego aéreo.

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"El equipo se manifestó muy bien", dijo Hoyos en conferencia de prensa. "Compitió de una manera para empatar el partido, el equipo vino a ganarlo, hay felicitaciones para todo el colectivo".

En busca de ganar el trofeo "Supporters' Shield", que se otorga al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami quedó a nueve puntos del líder, el Nashville SC, que perdió 2-1 en esta fecha frente a Toronto.

"Lewy" fue letal

Lewandowski apareció sólo una vez con peligro en todo el partido, pero fue letal: abrió el marcador con un soberbio remate de primera intención y dentro del área a servicio de Andrew Gutman al minuto 10.

Fue el sexto gol en nueve partidos de la MLS para el atacante polaco de 38 años.

Inter Miami respondió haciéndose dueño de la pelota y generó múltiples oportunidades por medio del internacional mexicano Germán Berterame y un par de remates de Messi que consolidaron a Chris Brady como figura bajo los tres palos de Chicago.

En el complemento, las "Garzas" encontraron el empate al minuto 48 con un balón medido de Messi para Casemiro que, libre de marca, anotó con un soberbio cabezazo.

El resultado es positivo para los rosas, que mantienen una ventaja de cinco puntos sobre Chicago en el Este y logran recuperar terreno ante Nashville, al que recibirán este sábado en una final adelantada de la conferencia en el Nu Stadium, en Miami.

FUENTE: AFP