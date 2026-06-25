Alonso no confirma si seguirá en la F1 en 2027: "Tengo muchas opciones"

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, se sienta en su monoplaza antes de la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita en el circuito Jeddah Corniche en Yedá, el 8 de marzo de 2024.

SPIELBERG BEI KNITTELFELD.- El veterano piloto español Fernando Alonso , bicampeón mundial de Fórmula 1 (2005 y 2006), reafirmó este jueves su compromiso con su escudería actual, Aston Martin , pero dejó la puerta abierta a pasar a competir en otra competición automovilística la próxima temporada.

El futuro de Alonso (44 años) genera especulaciones en el paddock, especialmente por el pobre balance de Aston Martin en el inicio de esta temporada, lo que reavivó incluso rumores sobre un posible regreso del asturiano a Alpine F1.

"Seguiré corriendo (este año con Aston Martin) porque me siento rápido y motivado, y amo lo que hago. No voy a parar ahora, pero si seguiré en la F1 o no, eso ya es otra historia", dijo Alonso en la víspera de que el viernes se disputen los ensayos libres del Gran Premio de Austria.

Alonso defendió a Aston Martin y consideró que la escudería, que solo suma un punto por ahora en 2026, ha sido incluso víctima de "abusos" en las redes sociales.

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"Hemos sido tratados muy mal y es hasta normal porque hemos rendido por debajo de lo esperado", admitió. "Estamos en un mal momento y cuando llega la pausa del verano (boreal), siempre hay rumores", apuntó.

Uno de los factores que alimentan la posibilidad de que Alonso deje la F1 es su descontento manifiesto por la nueva normativa de la competición sobre los motores híbridos, que suscita importantes recelos entre los pilotos.

"Yo necesito disfrutar de la categoría en la que compito, de las sensaciones, la potencia, la normativa... Hay muchos factores a tener en cuenta y tengo muchas opciones", señaló, dejando de nuevo las puertas abiertas a una salida de la F1 para explorar nuevos horizontes.

Hamilton a la caza de Antonelli

Espoleado por su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de F1 de Cataluña, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton saldrá este fin de semana en Austria a la caza del actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, cuyo Mercedes comienza a mostrar sus primeras fisuras.

A los 41 años, la superestrella británica muestra una forma física y mental impecable en su segunda temporada con la Scuderia, respaldada por un segundo puesto en la clasificación provisional del Mundial, a 41 puntos del prodigio italiano de 19 años, Antonelli, que ganó cinco Grandes Premios seguidos, pero que tuvo que abandonar por una avería en Barcelona hace dos semanas.

Para la octava prueba de una temporada que contará con 22 etapas, la enorme logística de la Fórmula 1 se ha instalado en el corazón de las montañas de la región de Estiria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, uno de los más rápidos y también de los más espectaculares, con sus desniveles y la vista única de las montañas que pueden disfrutar los espectadores.

FUENTE: AFP