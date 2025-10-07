martes 7  de  octubre 2025
FÚTBOL

Para Rodrygo, el reencuentro con Ancelotti en Brasil "es un placer"

En su regreso a la selección de Brasil este lunes, Rodrygo tuvo una reunión con el técnico Carlo Ancelotti, quien también fue su dirigente en el Real Madrid

El brasileño Rodrygo, del Real Madrid, celebra luego de anotar el segundo gol de su equipo ante el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El atacante Rodrygo celebró este lunes su regreso a la selección de Brasil tras más de seis meses de ausencia y calificó como "un placer" reencontrarse con el entrenador italiano Carlo Ancelotti, con quien ganó dos veces la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.

"Fue un largo tiempo (...). Me pareció una eternidad", comentó Rodrygo en rueda de prensa en Seúl (mañana del martes hora local), donde el viernes la Canarinha enfrentará a Corea del Sur en un amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026.

"Fue un período difícil, pasé por muchas cosas, pero también fue bueno para reflexionar" y "poner la cabeza en su sitio", agregó el atacante de 24 años, que aseguró tener ganas de mostrar su "mejor versión".

ancelottibrasil.jpg
Esta fotograf&iacute;a, publicada por la Confederaci&oacute;n Brasile&ntilde;a de F&uacute;tbol (CBF) muestra al nuevo entrenador de la selecci&oacute;n brasile&ntilde;a, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en R&iacute;o de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) muestra al nuevo entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

Rodrygo recibió su primera convocatoria en el ciclo de Ancelotti con Brasil, que inició en junio. La última vez que el delantero madridista vistió la camiseta verdeamarela fue en marzo.

"Es un placer estar con Ancelotti aquí, que es una persona que siempre me ayudó mucho en mi carrera (...). Seguro que, bajo su mando, evolucioné como jugador", manifestó.

Más allá de su exitoso pasado con el italiano en las filas del Madrid, el futbolista mostró modestia al hablar sobre la posibilidad de formar parte del plantel de los pentacampeones en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Nadie tiene un lugar garantizado. Yo sé que tengo mucho que demostrar todavía", dijo. "Como confío en mi potencial, en mi talento, sé todo lo que puedo dar y, entonces, necesito demostrar mucho más", insistió.

Rodrygo suma 33 partidos como internacional, en los que ha marcado siete goles.

Después del compromiso contra Corea del Sur, Brasil se medirá el martes de la próxima semana con Japón, en Tokio, en otro amistoso.

"De amistoso, nada (...). Todos los partidos son como si estuviésemos en la Copa del Mundo", expresó Rodrygo.

Boca ofrece avance sobre Russo

El entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está internado "con pronóstico reservado", informó el club de fútbol este lunes por la noche, en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Russo "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", escribió Boca en su cuenta oficial en X. "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", añadió la institución.

Russo, de 69 años, fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo por el Torneo Clausura.

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV", dijo Úbeda a periodistas tras el partido.

FUENTE: AFP

