Real Madrid gana y es gracias a Vinicius

En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025.

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius, este sábado en la octava jornada de la Liga, para situarse líder con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega el domingo ante el Sevilla.

Además de marcar dos goles (47' y 69', penal), Vinicius propició la expulsión de Santiago Mouriño por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora. Kylian Mbappé vendió el triunfo (81') y fue sustituido justo después con molestias.

"Muy contento de volver a ganar en el Bernabéu. A ver si seguimos así, mejorando paso a paso... Creo que he jugado muy bien y quiero seguir así", dijo Vinicius, elegido mejor jugador del partido.

Por el Villarreal había reducido diferencias con un zarpazo desde la frontal el internacional georgiano Georges Mikautadze (73').

Mastantuono roza el gol

Tras una primera parte somnolienta, todavía de resaca tras el revolcón de la semana pasada en el derbi ante el Atlético (5-2), el Real Madrid despertó de repente nada más comenzando la segunda en una acción aislada de Vinicius.

El brasileño recibió prácticamente en el córner y tras romper al uruguayo Mouriño disparó con fe y consiguió el gol gracias al rechace de una defensa.

Antes, solo dos destellos del prodigio argentino Franco Mastantuono, asentado en los planos de Xabi Alonso con solo 18 años. Casi celebró su gol tras un pase de la muerte de Mbappé cuando Renato Veiga acertó con un despeje milagroso (22') y después rozó un poste tras dos amagos (45').

El plan del Villarreal; muy junto, ordenado ya la espera de una contra, estuvo a punto de dar sus frutos: el canadiense Tani Oluwaseyi rompió al galope y ganó en el cuerpeo a Dean Huijsen y Éder Militao pero se topó con un brazo providencial de Thibaut Courtois (41').

Mbappé con molestias

Fue de nuevo Vinicius en la izquierda el que propició la sentencia con un penal cometido por Rafa Marín. El brasileño batió a Arnau Tenas, que adivinó el lanzamiento pero no fue capaz de atajarlo.

Pero el equipo blanco no estaba para grandes florituras y se dejó recortar en un balón que enganchó desde la frontal Mikautadze.

Otra arrancada de Vinicius por la izquierda volvió a penalizar al Villarreal con una segunda amarilla a Mouriño por derribar al brasileño (76').

"Para mí tiene que haber algo más, solo hay que ver cómo se tira (Vinicius) con los dos pies, lo mismo para la expulsión. Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con esto...", dijo Comesaña sobre las dos decisiones del árbitro que marcaron el partido.

Y con todo a favor llegó la sentencia de Mbappé, al culminar un tuya-mía con Brahim, para alcanzar nueve goles en la Liga, a los que añade cinco en dos partidos de la Liga de Campeones.

El astro francés, con muestras de dolor en el empeine del pie derecho incluso cuando recibió su gol, dejó su sitio a Rodrygo para disputar los últimos diez minutos.

En los otros partidos del día el Athletic ganó 2-1 al Mallorca, mismo resultado que cosechó el Girona ante el Valencia, y el Levante se impuso 2-0 al Oviedo.

FUENTE: AFP

