Defensa del Real Madrid sufre nueva lesión y podría estar de baja por varias semanas

El defensor del Real Madrid, Dani Carvajal (derecha), se queja en el campo durante un partido ante el Atlético de Madrid, el 27 de septiembre de 2025.

MADRID.- El lateral derecho del Real Madrid , Dani Carvajal , sufrió una lesión el sábado en el sóleo derecho durante la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid (5-2), indicó el domingo su club, sin precisar la duración de su baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", informó el club blanco.

El sóleo es un músculo situado en la parte trasera de la pierna.

Según la prensa local, la baja podría ser de cuatro semanas, lo que le dejaría fuera del partido de la selección española contra Georgia del 11 de octubre, en la fase de clasificación al Mundial 2026.

También peligraría su disponibilidad para el Clásico contra el FC Barcelona, el 26 de octubre.

Carvajal tuvo que ser sustituido el sábado durante la derrota contra el Atlético en el estadio Metropolitano.

El defensa de 33 años regresó a principio de temporada al césped luego de haberse perdido varios meses de competición debido a las lesiones.

Leverkusen pierde a Schick

El atacante checo del Bayer Leverkusen, Patrick Schick, lesionado el sábado en la parte posterior del muslo izquierdo en St. Pauli (victoria 2-1), estará de baja hasta mediados de octubre, anunció el club en un comunicado el domingo.

"El Bayer 04 Leverkusen tendrá que prescindir del delantero centro Patrik Schick en los próximos partidos", indicó el club 'Werkself', precisando que el internacional checo "sufrió una lesión miofascial en la parte posterior del muslo izquierdo".

"Se espera que Schick regrese el próximo 18 de octubre para el partido de la Bundesliga fuera de casa contra el Maguncia", precisó el Bayer.

Mejor goleador del Leverkusen estas últimas temporadas, Schick, de 29 años, se perdería así la recepción del PSV Eindhoven el miércoles en la 2ª jornada de fase de liga de la Champions y el partido de Bundesliga contra el Unión Berlín (sábado 4 de octubre).

También será baja con la selección de República Checa en los partidos de fase de clasificación al Mundial 2026 contra Croacia (2 de octubre) y en Islas Feroe (12 de octubre).

FUENTE: AFP