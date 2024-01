Claro, también pudo explicar el avance de cada uno de ellos.

carlouclmadrid.jpg El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aplaude al final del partido de fútbol del grupo C de la primera ronda de la Champions League de la UEFA entre el Real Madrid y el Union Berlin en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid el 20 de septiembre de 2023. El Real Madrid ganó 1-0. AFP / Thomas COEX

“No podemos comparar las lesiones que han tenido los tres. La baja de Güler es más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no me he decidido con Vinicius. Tengo que hablarlo con el jugador y con los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy, muy bien”, destacó Ancelotti.

Además, aseguró que su portero para el choque contra el Mallorca será la sorpresa de la temporada del club blanco. “El portero titular será Lunin; Kepa ha tenido una gripe, no ha entrenado en los últimos días y por tanto juega Lunin”.