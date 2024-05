Ancelotti no da nada por sentado, pese a su experiencia en finales de Champions

Al veterano entrenador italiano no le falta experiencia. Pero aún hay una gran ansiedad y temor antes de otro duelo importante.

“Es lo mismo que la primera vez”, indicó el técnico de 64 años antes de que iniciara la última semana de entrenamientos del Real Madrid previo a la final del domingo en Londres ante el Borussia Dortmund.

ancellotiimadbor.jpg El italiano Carlo Ancelotti llega a otra final con el Real Madrid para intentar conquistar la copa número 15 de la Champions League en la historia del club merengue AP

“El miedo llegará, pero antes de que llegue quiero disfrutarlo y lo voy a hacer”, indicó. ”El sudor frío llegará el sábado por la tarde, estoy preparado y es normal. Llega en todos los partidos y tengo experiencia. Mi equipo me da mucha confianza e ilusión porque lo veo concentrado y en modo Champions”.

Ancelotti ganó la Liga de Campeones con el Madrid en el 2022 y 2014, con el AC Milan en el 2003 y 2007. Perdió la edición 2005 con el Milan en penales ante el Liverpool.

Sus triunfos como jugador sucedieron con el Milan en 1989 y 1990. También fue parte de la Roma que alcanzó la final en 1984, pero estuvo fuera por lesión.

Ancelotti indicó que mantendrá su rutina antes de la final en el Estadio de Wembley.

“Tengo mi rutina y es la que voy a seguir haciendo. No hago nada especial. Soy supersticioso porque me han enseñado que no serlo da mala suerte”, comentó.

El Real Madrid es especial:

Ancelotti aseguró que sus momentos más memorables en la Liga de Campeones están ligados al Madrid, incluyendo la temporada 2022, cuando tuvo que remontar en varias ocasiones para llegar a la final

Pero indicó que esta campaña fue especialmente difícil debido a la larga lista de lesiones de jugadores clave, incluyendo Thibaut Courtois, Éder Militão y David Alaba. También se perdieron tiempo Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Madrid, que ganó la liga española y la Súper Copa de España, intenta conseguir su sexto título europeo en 10 temporadas para igualar el éxito del club entre 1955 y 1965.

Ancelotti se enorgullece más de la forma en la que ha manejado el vestuario que de la táctica.

“Creo que un aspecto fundamental en la vida es la relación interpersonal, la relación con tu familia, amigos y con los que trabajan contigo", aseguró. "Todo ello basado en una relación de respeto. Me encuentro bien haciendo esto y espero que las personas entiendan esto. Es más importante la relación interpersonal que la relación profesional”.

FUENTE: AP