Andrés Iniesta se despide finalmente del fútbol

El ex jugador del Barcelona sabe que no fue la mejor forma de decir adiós, pero ya tenía mentalizado estar con La Roja hasta el transitar por Rusia. EFE

El futbolista manchego mostró su agradecimiento y orgullo por su exitosa carrera en el FC Barcelona y la selección española en un acto multitudinario celebrado en el Port Vell de Barcelona.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1843593891783573585?t=841m7xutydtUjg7Am1HEzg&s=19&partner=&hide_thread=false Un día especial para la familia Iniesta pic.twitter.com/bitO7cPAje — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2024

"Yo hubiese seguido jugando porque dentro de diez años aún me quedaría aquello de que puedo jugar, pero no es cuestión de hacerlo un rato. Es lo que representa vestir una camiseta de fútbol, un dorsal, un nombre. Con 40 años ya está bien", reconoció Iniesta. Siempre he sido una persona con mucha determinación y he tenido las cosas claras. Ahora quiero formarme, aprender, empezar a conocer más lo que rodea el campo de fútbol. A intentar que las cosas que pueda hacer y aportar salgan de la mejor manera".

Su vida siempre estará ligada al Barca. Así se haya ido a China o Catar, Iniesta es miembro legendario del adn culé y el mismo jugador espera regresar a las filas blaugranas en cualquier puesto.

"Volver al Barça en algún momento de mi vida me gustaría. Creo que la gente, o las personas que hemos tenido tanta influencia en este club, deben estar. En el momento que pueda sentir que pueda hacer lo que hice como jugador, en otra sección o lugar en el club, estaría encantado. Cada uno es único en su persona. Con toda la gente que me he cruzado, te pueden ayudar. Si soy entrenador algún dia, el perfil será 'perfil Iniesta'", destacó.

El mediocampista le dio no solo alegrías al Barcelona, sino también a la selección española. Gracias a su gol anotado en la final del Mundial Sudáfrica 2010, la Roja conquistó su única Copa del Mundo, hasta la fecha.

"Pasarán los años y nos seguiremos emocionando. No hay palabras para describir ese momento", recordó Iniesta que marcóante Paises Bajos. "Cuando digo que el gol lo marcamos todos es porque lo siento así. Fue celestial. Es algo más allá de lo físico. Sentí esa fuerza de todos. Soy un privilegiado de haberlo vivido. Fue el momento, no hay otro momento".

Cuando finalizó la cita, Iniesta fue despedido con un largo aplauso del público y periodistas presentes en la gala.

Hasta el Real Madrid se rindió a los pies de Iniesta con un emotivo mensaje.

"Ante el anuncio de Andrés Iniesta sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las grandes leyendas del fútbol español y del fútbol mundial.

Andrés Iniesta ha contribuido con su fútbol y con sus valores a engrandecer este deporte, más allá de los numerosos títulos conseguidos durante su carrera. Su icónico gol en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados españoles.

El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida".