Boxeador Anthony Joshua recibe alta médica tras accidente fatal para dos personas

LAGOS.- El excampeón mundial de boxeo de peso pesado Anthony Joshua recibió el alta hospitalaria, informaron el miércoles autoridades estatales de Nigeria , días después de que sufriera un accidente automovilístico que causó la muerte de dos de sus amigos.

El deportista británico viajaba el lunes con dos allegados, Sina Ghami y Latif Ayodele , por una transitada autopista que une a Lagos con Ibadan, en el suroeste del país, cuando su vehículo chocó contra un camión estacionado.

La Agencia de Cumplimiento y Control de Tráfico (TRACE) del estado de Ogun, donde ocurrió el accidente, indicó que las investigaciones preliminares mostraron que una llanta del vehículo se reventó antes de que chocara contra el camión.

"Anthony Joshua recibió el alta hospitalaria esta tarde. Aunque se encontraba muy afligido y conmovido por la pérdida de sus dos amigos cercanos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", declararon el portavoz del gobierno del estado de Lagos y su homólogo del estado de Ogun en un comunicado conjunto la noche del miércoles.

Tras salir del hospital, el excampeón de peso pesado visitó la funeraria donde los cuerpos de sus amigos estaban "siendo preparados para ser repatriados".

Joshua venía de noquear al influencer Jake Paul en un combate celebrado en Miami tan solo algunos días antes del accidente.

