jueves 1  de  enero 2026
DEPORTES

Boxeador Anthony Joshua recibe alta médica tras accidente fatal para dos personas

Las investigaciones preliminares del accidente donde estuvo involucrado Joshua mostraron que una llanta del vehículo se reventó antes de que chocara

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.&nbsp;

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 

Giorgio VIERA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAGOS.- El excampeón mundial de boxeo de peso pesado Anthony Joshua recibió el alta hospitalaria, informaron el miércoles autoridades estatales de Nigeria, días después de que sufriera un accidente automovilístico que causó la muerte de dos de sus amigos.

El deportista británico viajaba el lunes con dos allegados, Sina Ghami y Latif Ayodele, por una transitada autopista que une a Lagos con Ibadan, en el suroeste del país, cuando su vehículo chocó contra un camión estacionado.

Lee además
El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. 
Boxeo

"Desigualdad catastrófica": Preocupación por la seguridad de Jake Paul frente a Anthony Joshua
El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 
Boxeo

Anthony Joshua perderá más de la mitad de su bolsa millonaria tras noquear a Jake Paul

La Agencia de Cumplimiento y Control de Tráfico (TRACE) del estado de Ogun, donde ocurrió el accidente, indicó que las investigaciones preliminares mostraron que una llanta del vehículo se reventó antes de que chocara contra el camión.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @anthonyjoshua

"Anthony Joshua recibió el alta hospitalaria esta tarde. Aunque se encontraba muy afligido y conmovido por la pérdida de sus dos amigos cercanos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", declararon el portavoz del gobierno del estado de Lagos y su homólogo del estado de Ogun en un comunicado conjunto la noche del miércoles.

Tras salir del hospital, el excampeón de peso pesado visitó la funeraria donde los cuerpos de sus amigos estaban "siendo preparados para ser repatriados".

Joshua venía de noquear al influencer Jake Paul en un combate celebrado en Miami tan solo algunos días antes del accidente.

Costa de Marfil le gana el grupo a Camerún

Costa de Marfil, vigente campeona, superó el miércoles a Camerún en el primer puesto de su grupo luego de que Argelia mantuviera su récord perfecto al cierre de la fase de grupo de la Copa Africana de Naciones.

Costa de Marfil y los Leones Indomables de Camerún llegaron a sus últimos partidos del Grupo F con récords idénticos, lo que dejaba abierta la posibilidad de un sorteo para determinar sus posiciones finales.

Sin embargo, al final, los marfileños terminaron líderes del Grupo F tras remontar dos goles en contra para vencer a Gabón, ya eliminado, por 3-2, mientras que Camerún derrotó a Mozambique por 2-1.

Ambos equipos terminaron con siete puntos: Mozambique con tres y Gabón con uno.

Mozambique clasificó a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua reunió a 33 millones de espectadores en Netflix

Reportan que boxeador Anthony Joshua resultó herido en accidente fatal para dos personas

Tyson Fury muestra sus condolencias por las víctimas del accidente de Anthony Joshua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 
EN LAS REDES

Jennifer López responde a críticas sobre su vestuario en nuevo video viral

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
Operación antidrogas

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Por Sofía Nederr
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto