Ponen bajo custodia a chófer de Anthony Joshua tras accidente mortal en Nigeria

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

LAGOS.- El hombre que conducía el automóvil implicado en un accidente de tráfico en el que el boxeador británico Anthony Joshua resultó herido y otros dos pasajeros perdieron la vida, fue puesto bajo custodia policial después de abandonar el hospital, indicó este jueves la policía a la AFP.

El chófer, que sólo sufrió heridas leves, "se halla actualmente bajo custodia en el marco del accidente de Anthony Joshua", declaró Oluseyi Babaseyi , vocero de la policía del Estado de Ogun.

Boxeo Anthony Joshua perderá más de la mitad de su bolsa millonaria tras noquear a Jake Paul

"La investigación está en curso", prosiguió, indicando el carácter "confidencial" de las investigaciones.

El lunes, el hombre estaba al volante del vehículo en el que se encontraban Joshua y dos personas de su entorno, Latif Ayodele y Sina Ghami, y que circulaba por una carretera transitada entre Lagos e Ibadan, cuando chocó contra un camión que se había detenido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @anthonyjoshua

Según la policía nigeriana y las autoridades del Estado de Ogun, Ayodele y Ghami fallecieron en el momento del impacto.

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la recomendable, y que un neumático pinchó antes del accidente.

Después de haber abandonado el hospital el miércoles, Joshua, quien derrotó en un combate al influencer Jake Paul días atrás, acudió junto a su madre al tanatorio en el que se hallaban los cuerpos de los miembros de su equipo antes de ser repatriados a Reino Unido.

Mathieu van der Poel gana el ciclocrós

Mathieu van der Poel se impuso en el tradicional ciclocrós de Año Nuevo este jueves en Baal, en Bélgica, ofreciendo un nuevo recital para superar al belga Emiel Verstringe en 37 segundos.

El campeón de Bélgica, Thibau Nys, completó el podio de esta prueba valedera para el campeonato de la regularidad X²0.

Intocable en este invierno europeo, el campeón del mundo neerlandés logró su séptima victoria de la temporada sobre un trazado técnico y deslizante.

'MVDP' Está invicto en todas las carreras de la especialidad en las que ha participado desde enero de 2024. Pero su gran objetivo del curso en ciclocrós será vestirse un octavo maillot arcoíris de campeón del mundo, el 1 de febrero en Hulst, en Países Bajos.

FUENTE: AFP