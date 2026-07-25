Tyson Fury vence por nocaut técnico a Mariusz Wach y queda a un paso del esperado duelo con Anthony Joshua

El británico Tyson Fury posa con el cinturón humanitario Metta del CMB tras derrotar al polaco Mariusz Wach durante su combate benéfico de boxeo de peso pesado en Pattaya el 24 de julio de 2026.

El excampeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury cumplió con los pronósticos al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto al veterano polaco Mariusz Wach, en un combate disputado este viernes en Pattaya, Tailandia.

Fury dominó el enfrentamiento de principio a fin y, tras siete episodios, el equipo de Wach decidió detener la pelea para evitar un mayor castigo sobre su boxeador.

Con este resultado, el británico da un paso más hacia el esperado enfrentamiento frente a Anthony Joshua, quien este sábado se medirá con Kristian Prenga en Riad, Arabia Saudita. Ambos púgiles ya tienen un acuerdo firmado para enfrentarse más adelante en 2026, aunque Joshua primero deberá superar su compromiso.

Fury mantiene su invicto desde que salió del retiro

Con la victoria sobre Wach, "The Gypsy King" mejora su marca desde que regresó del retiro a comienzos de este año, sumando dos triunfos consecutivos.

En abril, el británico de 37 años derrotó por decisión unánime a Arslanbek Makhmudov en Londres, recuperándose de las dos derrotas consecutivas que había sufrido frente al excampeón indiscutido Oleksandr Usyk.

Por su parte, Wach, de 46 años, dejó su récord profesional en 39 victorias y 14 derrotas.

Un combate discreto antes de un posible megacombate

La pelea entre Fury y Wach se celebró sin transmisión televisiva y ante aproximadamente 1.500 espectadores, en un evento de bajo perfil que sirvió como preparación para el británico antes del posible choque con Joshua, considerado uno de los combates más esperados del boxeo de los pesos pesados.