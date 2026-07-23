Tyson Fury asegura que su mejor versión aún está por llegar

El campeón del CMB, Tyson Fury, posa con su cinturón después del pesaje oficial previo a la pelea contra Derek Chisora, en Londres.

El británico Tyson Fury afirmó que todavía no ha mostrado su mejor nivel sobre el cuadrilátero, a pocos días de disputar un combate de preparación en Tailandia antes del esperado enfrentamiento frente a Anthony Joshua, previsto para finales de este año.

El excampeón mundial de los pesos pesados, que cumplirá 38 años próximamente, se enfrentará este viernes al veterano polaco Mariusz Wach en el Estadio Max Muay Thai de Pattaya, en una pelea cuyos beneficios serán destinados a una organización benéfica que apoya a niños desfavorecidos de esa ciudad.

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"No tengo la impresión de que el mundo haya visto ya lo mejor de Tyson Fury", declaró el conocido como el "Gipsy King", quien aseguró sentirse renovado tras cambiar el escenario inicialmente previsto en Dublín por el combate en Tailandia.

"Es un lugar hermoso, con gente maravillosa. Me siento en paz, mientras que antes tenía mucha presión. Me siento rejuvenecido", expresó Fury, quien insistió en que el dinero no fue la razón de su regreso al boxeo.

"He ganado mucho dinero durante mi carrera. Boxeo para mantenerme en forma y porque disfruto haciéndolo. Me he ganado el derecho a hacer exactamente lo que quiera de ahora en adelante", añadió.

El combate se celebrará en un recinto con capacidad para apenas 1.500 espectadores, una cifra muy inferior a la que podría convocar el británico en grandes escenarios. "Podría haber vendido 100.000 entradas en Wembley", comentó.

Fury evitó hablar del esperado duelo contra Anthony Joshua, promocionado como la "Batalla de Inglaterra", y aseguró que toda su atención está centrada en superar primero a Wach.

El púgil británico regresó este año a la actividad después de permanecer un año sin pelear tras sufrir dos derrotas consecutivas frente al ucraniano Oleksandr Usyk a finales de 2024. En abril volvió con una victoria por decisión unánime sobre el ruso Arslanbek Makhmudov en Londres.

Por su parte, Joshua también tendrá acción este fin de semana cuando enfrente en Arabia Saudita al albanés Kristian Prenga, en su primera pelea desde el accidente automovilístico sufrido en Nigeria el pasado diciembre.