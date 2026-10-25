Michael Carrick queda contra las cuerdas tras otra goleada al Manchester United

El entrenador inglés del Manchester United, Michael Carrick, reacciona a la derrota en el terreno de juego tras el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford

El Manchester United profundizó su crisis este domingo al caer 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford, por la octava jornada de la Premier League, un resultado que deja al entrenador Michael Carrick bajo una enorme presión y al equipo al borde de la zona de descenso.

Los Red Devils acumulan ocho partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones, con cinco derrotas en esa racha. Para encontrar una secuencia tan negativa en el club mancuniano hay que remontarse a la temporada 2015-2016, cuando el neerlandés Louis van Gaal dirigía al equipo.

Con apenas un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, el United ocupa la decimosexta posición de la tabla y afronta un calendario especialmente complicado, con enfrentamientos ante Chelsea, Aston Villa y Liverpool.

La derrota agrava una semana para el olvido, después del contundente 4-1 encajado el miércoles frente al Como, en Italia, por la Liga de Campeones. Aquel tropiezo desató críticas contra Carrick, cuyo planteamiento táctico también fue cuestionado públicamente por el capitán Bruno Fernandes.

La suplencia de Fernandes genera polémica

El portugués comenzó el encuentro ante el Bournemouth en el banquillo, una decisión que Carrick justificó por motivos exclusivamente deportivos. Sin embargo, la ausencia del capitán, uno de los principales organizadores del ataque del United, alimentó las especulaciones sobre un posible castigo y dejó al equipo sin una de sus principales referencias ofensivas.

Mientras crecen las dudas sobre su continuidad, Carrick reconoció la dificultad del momento en declaraciones a Sky Sports.

«Es una situación difícil, no vamos a mentir. Lo que vendrá ahora, no lo sé, la verdad. Yo daré siempre el máximo por este club, eso no va a cambiar. Amo lo que hago. Amo esta responsabilidad, pero hay que esperar y ver qué ocurre», afirmó el técnico.

El Bournemouth aprovechó las debilidades del conjunto local para llevarse los tres puntos. Rayan abrió el marcador en el minuto 38 y Marcus Tavernier amplió la ventaja apenas cuatro minutos después. En la segunda mitad, Evanilson sentenció el encuentro en el 71.

El Liverpool se acerca a los líderes

En otro de los partidos destacados de la jornada, el Liverpool derrotó 2-0 al Brighton en Anfield y redujo a un punto la distancia con el equipo que ocupa el tercer puesto.

Un gol en propia puerta de Pascal Gross, tras un disparo de Florian Wirtz, adelantó a los Reds en el minuto 17. Cuatro minutos después, el sueco Alexander Isak estableció el 2-0 definitivo, firmando su sexto tanto en siete encuentros de la Premier League esta temporada.

El Liverpool suma 15 puntos y se encuentra a seis de los colíderes, Manchester City y Arsenal. Los Citizens perdieron el sábado por 2-1 ante el Aston Villa, mientras que el Arsenal aprovechó el tropiezo para alcanzarlos en la cima con una victoria por 2-0 frente al Everton.

El Brighton, por su parte, sufrió su segunda derrota de la campaña y quedó a cinco puntos de los líderes. El Liverpool confirmó su buen momento con su sexto triunfo en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones.

También destacó la victoria del Newcastle, que venció 2-0 al Crystal Palace en Selhurst Park y ascendió al séptimo lugar. William Osula marcó en el minuto 47 y Harvey Barnes amplió la ventaja en el 58.

El Palace cayó hasta la decimoséptima posición, con apenas un punto de margen sobre la zona de descenso, en una jornada que dejó a varios históricos del fútbol inglés bajo presión.