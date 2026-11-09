lunes 9  de  noviembre 2026
Fórmula 1

Antonelli, decepcionado tras perder la oportunidad de ganar en Brasil

Kimi Antonelli terminó quinto en Brasil y lamentó perder la oportunidad de ganar por problemas de estabilidad en su Mercedes durante la carrera.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se ajusta el casco en homenaje al fallecido legendario piloto brasileño Ayrton Senna, antes de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se ajusta el casco en homenaje al fallecido legendario piloto brasileño Ayrton Senna, antes de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos

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Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El piloto italiano de Mercedes terminó quinto en el Gran Premio de Sao Paulo y reconoció que los problemas de estabilidad de su monoplaza condicionaron su carrera.

Kimi Antonelli no terminó satisfecho el Gran Premio de Sao Paulo. El piloto italiano de Mercedes, que cruzó la meta en la quinta posición, aseguró sentirse «decepcionado» porque consideraba que tenía ritmo suficiente para luchar por la victoria en Brasil.

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«Estoy decepcionado con mi carrera de hoy porque realmente sentía que la victoria estaba a mi alcance», reconoció Antonelli, quien explicó que los problemas comenzaron después de cambiar los neumáticos intermedios por los blandos.

El joven piloto señaló que empezó a notar una inestabilidad en la parte trasera de su monoplaza, especialmente en las curvas de alta velocidad. La situación provocó un trompo que desgastó sus neumáticos y complicó el resto de su participación.

«Cuando montamos un juego nuevo más tarde, el ritmo volvió a ser bueno, así que es frustrante y tenemos que entender exactamente qué pasó», añadió.

Pese a su frustración individual, Antonelli también tuvo motivos para celebrar, ya que Mercedes aseguró el Campeonato de Constructores. El italiano destacó el trabajo de todo el equipo, tanto del personal presente en el circuito como de quienes trabajan en las fábricas de Brackley y Brixworth.

«Todos se merecen este Campeonato de Constructores. Estoy increíblemente feliz de que hoy hayamos podido lograrlo juntos. Estoy muy agradecido de formar parte de este equipo», expresó.

Finalmente, Antonelli aseguró que Mercedes no se conformará con lo conseguido y que buscará cerrar la temporada con más triunfos.

«Disfrutaremos de este momento, pero queremos seguir ganando, así que seguiremos esforzándonos e intentaremos terminar la temporada por todo lo alto», concluyó.

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