Kimi Antonelli quiere más éxitos tras conquistar su primer título mundial de Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de coronarse como campeón de la temporada de Fórmula 1, el 1 de noviembre de 2026.

El italiano Kimi Antonelli, flamante campeón mundial de Fórmula 1, aseguró que su primera corona no ha disminuido sus ambiciones y que ahora tiene incluso más hambre de victorias, después de una temporada histórica con Mercedes.

A sus 20 años, Antonelli conquistó el campeonato en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el primer piloto italiano en alcanzar la gloria desde Alberto Ascari en 1953. El joven talento sumó nueve triunfos durante la campaña, incluido el Gran Premio de Italia en Monza, y contribuyó al título de constructores de Mercedes.

“Quizá tenga incluso más hambre que antes, porque ganar es una sensación magnífica”, expresó el piloto durante una conferencia de prensa en San Marino, donde dejó claro que pretende mantener su dominio en 2027.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra la victoria en el campeonato mundial al finalizar el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2026. Alfredo ESTRELLA / AFP

Sin embargo, Antonelli reconoció que la competencia será cada vez más exigente, especialmente por el crecimiento de Red Bull, McLaren y Ferrari, escuderías que han reducido considerablemente la diferencia con Mercedes durante las últimas carreras.

El italiano también destacó que su segundo año en la máxima categoría estuvo marcado por una mayor confianza y madurez, factores fundamentales para conseguir su primera corona.

Aunque todavía quedan compromisos en el calendario, Antonelli ya piensa en la próxima temporada. Su objetivo será cerrar 2026 con nuevas victorias y comenzar 2027 con la misma fortaleza que lo llevó a convertirse en campeón mundial.