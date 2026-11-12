jueves 12  de  noviembre 2026
DEPORTES

Racing Bulls renueva el contrato de sus dos pilotos para la temporada 2027 de Fórmula 1

El neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad, de Racing Bulls en la Fórmula 1, fueron ratificados al volante de la escudería por un año más

El piloto neozelandés Liam Lawson, de la escudería Racing Bulls en la Fórmula 1, compite durante el Gran Premio de Brasil, el 7 de noviembre de 2026.

El piloto neozelandés Liam Lawson, de la escudería Racing Bulls en la Fórmula 1, compite durante el Gran Premio de Brasil, el 7 de noviembre de 2026.

MAURO PIMENTEL / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- La escudería de Fórmula 1, Racing Bulls, anunció este jueves la renovación para 2027 de sus dos pilotos actuales, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

A falta de tres carreras para el final del campeonato (Las Vegas, Catar y Abu Dabi), Lawson ocupa la 9ª posición en el campeonato de pilotos, mientras que Lindblad, de 19 años, es 11º en su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo.

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"Ambos han demostrado sus capacidades y su potencial a lo largo de la temporada (...) Juntos contamos con una base sólida para aprovechar los progresos realizados este año", declaró el director del equipo Alan Permane, citado en el comunicado de la escudería, que tradicionalmente sirve de cantera de pilotos para Red Bull.

Si bien la continuidad de Lindblad ofrecía pocas dudas, más incierta era la de Lawson, después de que el piloto de 24 años de edad llegara al equipo a comienzos de 2025 tras haber disputado únicamente dos carreras con Red Bull.

Finlandia bloquea a deportistas rusos

El gobierno finlandés prohibirá la entrada de atletas rusos en su territorio por considerar que representan una amenaza, anunció este jueves la ministra de Asuntos Exteriores.

El país nórdico es la sede del próximo Mundial de Patinaje, en marzo de 2027 en la ciudad de Tampere, por lo que la federación internacional de este deporte (ISU por sus siglas en inglés) ya anunció que está "estudiando" las implicaciones de la decisión del gobierno finlandés.

"Mientras continúe la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia, los atletas rusos no tienen nada que hacer en Finlandia", declaró Elina Valtonen, citada en un comunicado.

A mediados de octubre, la ministra ya había instado a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a dejar de expedir visados turísticos a los rusos, en rechazo a la invasión de Ucrania iniciada en 2022.

"Su entrada en el territorio constituiría una amenaza para las relaciones internacionales de Finlandia", agregó la ministra.

Finlandia, que comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, dejó de emitir visados a ciudadanos de dicho país para viajes no esenciales en 2022.

FUENTE: AFP

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