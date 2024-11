Aparecen los nuevos candidatos a ingresar al Salón de la Fama

También incluye al dos veces campeón de la Serie Mundial con los Medias Rojas, Dustin Pedroia, y otra leyenda de los Marineros, el venezolano Félix Hernández. Los otros que aparecen por primera vez son el también venezolano Carlos González, Curtis Granderson, Adam Jones, Ian Kinsler, Russell Martin, Brian McCann, los dominicanos Hanley Ramírez y Fernando Rodney, Troy Tulowitzki y Ben Zobrist.

Embed - MLB on FOX on Instagram: "14 new players have joined the 2025 Hall of Fame ballot Which of these players would get your vote?"