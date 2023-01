Aquaman cubano se prepara en Miami para la mayor odisea de un nadador de 61 años

En septiembre del 2021, Fraguela completó la primera etapa de la Triple Corona sancionada por la Asociación Mundial de Aguas Abiertas al cruzar el Canal de la Mancha.

En marzo pasado nadó a través de los 21 puentes de Manhattan para cumplir con la segunda etapa y ahora solo le falta el último tramo para alcanzar la gran hazaña.

“Viajé a Miami para organizar la promoción del proyecto de la Triple Corona Mundial con Universo Marino, que es la organización que me representa y patrocina”, explicó Fraguela. “También estoy entrenando y coordinando la logística para este intento juntó con el capitán Manuel Rodríguez Lestón”.

El capitán Rodríguez Lestón preside Universo Marino, una fundación basada en Miami y dedicada a la educación para la protección de los océanos. El apoyo de Universo Marino ha estado presente en la mayor parte de las travesías de los últimos años emprendidas por Fraguela, que tienen como objetivo llamar la atención sobre la importancia de preservar la vida marina.

Fraguela informó que para cumplir la última etapa de la Triple Corona lo acompañará un equipo de cuatro personas comandado por el capitán Rodríguez Lestón.

“Saldremos a las 12 de la noche del 14 de agosto, la distancia es 52 kilómetros en línea recta, pero eso se alarga porque siempre el mar te empuja en otras direcciones”, explicó Fraguela. “Calculamos hacer el recorrido entre 12 y 15 horas, pero uno nunca sabe cuándo va a llegar, porque depende del oleaja, las corrientes, el viento y el frío, que son tremendos desafíos”.

Nino Fraguela (1).jpg Nino Fraguela busca la Triple Corona Mundial de Natación y para coordinar su preparación estuvo en Miami Beach el 17 de enero del 2023. Luis F. Sánchez

Precisamente, Fraguela sigue una dieta basada en grasas buenas para protegerse del frío, que es un enemigo implacable para este tipo de pruebas.

“Sigo un régimen de alimentación con mucho salmón, atún, macarela, sardinas y peces grasos en general; aceite de oliva, vegetales, pastas y arroz”, explicó el nadador. “El objetivo es formar una capa de grasa en mi cuerpo que me proteja y aísle del frío del agua. En nuestro programa está que debo lanzarme al agua con 90 kilos de peso físico”.

Fraguela anunció que en marzo próximo volverá a Miami para continuar con su preparación. En el sur de la Florida tiene amigos de toda la vida con quienes en Cuba nadó en los equipos de polo acuático como Juan Carlos Martínez y Lázaro Hernández, entre otros, que ahora integran el cuerpo de salvavidas de Miami Beach.

“Entrenar con ellos me da mucha fuerza espiritual”, confesó Fraguela. “Cuando estoy nadando en la infinita soledad del mar pienso en la hermandad que tengo con ellos, en los esfuerzos que hemos hecho cada uno de nosotros para hacer nuestras vidas en el exilio y en el éxito logrado gracias a la fe que hemos tenido”.

Lanzarse al mar en medio de la noche no es cosa sencilla, según explicó Fraguela.

“Realmenda da mucho miedo, no se distingue la diferencia entre el mar y el cielo, todo es oscuro”, comentó el nadador. “Uno está concentrado en la travesía, en cada brazada y de pronto la fauna marina lo hace sentir a uno como un intruso. Salta un pez volador, de pronto uno recibe el inesperado golpe de una aleta de no sabe qué pez y entonces se dispara el temor a la presencia de tiburones y medusas. Yo haré la travesía de la isla Santa Catalina a Long Beach en traje de baño y no con el traje de Neoprene que cubre todo el cuerpo y lo protege del frío y las medusas, entre otras cosas”.

Apoyo invalorable

El capitán Rodríguez Lestón se encarga de todos los detalles para que la Odisea pueda ser completada sin tropiezos.

Por lo pronto ya empezó la etapa de promoción con una serie de entrevistas en diversos medios en el sur de la Florida, también se trabaja arduamente en la búsqueda de patrocinadores.

“Una travesía como la que va a realizar Fraguela tiene un presupuesto que se encuentra entre los 15.000 y 20.000 dólares”, explicó el capitán Rodríguez Lestón. “Y muchas veces las cifras varían por los imprevistos que se presentan cuando se trata de una aventura en el océano”.

Durante la travesía, Fraguela es seguido por un bote tripulado entre dos y cuatro personas. Ahí estará un enlace, un juez para certificar que se cumplan con las reglas y dos personas capacitadas para brindar cualquier ayuda que se necesite.

La alimentación se basará en mucha agua y dieta blanda, como sopas ligeras, pure de manzana y nada sólido porque tras mucho tiempo en el agua la mandíbula se pone rígida y es muy difícil masticar en esas circunstancias.

Cada 30 minutos se le alcanza un termo con los alimentos. Fraguela toma 40 segundos para ingerirlos y luego se concentra en sus brazadas, guiado por el bote que lo acompaña.

“Hago esto porque el objetivo principal es transmitir y difundir la importancia que tiene cuidar los océanos”, comentó Fraguela. “Y también porque quiero ser el primer hombre con 61 años en conquistar la Triple Corona Mundial de Natación. Así también podré mostrar a las personas adultas que a esa edad se pueden lograr grandes cosas”.

FUENTE: Luis F. Sánchez