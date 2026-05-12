martes 12  de  mayo 2026
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Presidente del Real Madrid no dimite y convoca a elecciones

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid a sus 79 años de edad, afirmó en una rueda de prensa que ha pedido "a la junta que inicie el proceso electoral"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes que va a convocar a elecciones y presentarse a la reelección, por lo que descarta una dimisión tras una temporada sin títulos.

El poderoso dirigente, de 79 años, afirmó en una rueda de prensa que ha pedido "a la junta electoral que inicie el proceso".

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Pérez aseguró que buscará un nuevo mandato para hacer frente a una "absurda campaña" contra el coloso madrileño, que el fin de semana cayó 2-0 ante el FC Barcelona, su eterno rival, que además ganó la Liga.

"No voy a dimitir", dijo Pérez. "He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid".

"Llevo 26 años aquí y ha sido una época maravillosa", aseguró.

Campañas en su contra

El presidente merengue denunció campañas periodísticas y de distintos sectores sociales contra el club, afirmando que se están aprovechando los malos resultados de la temporada para atacarlo personalmente.

"Hablo con personas y no entienden a la prensa española", insistió, asegurando que "no me voy a ir hasta que los socios digan que me vaya".

El presidente apuntó también hacia a los aficionados ultras del Real Madrid y las personas que se dedican a la reventa como algunos de los que quieren su salida de la presidencia.

El mandatario merengue negó todos los rumores sobre su supuesta mala salud o que esté cansado de estar al frente del club.

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid", sostuvo Pérez.

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"Me presento para devolver el patrimonio a sus socios", apuntó.

"Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presenten, pero que digan lo que van a hacer, cómo van a financiar", añadió Pérez, que había sido reelegido al frente del conjunto blanco el pasado año.

"Dicen por ahí que el Real Madrid es un caso, pero es el club más prestigioso del mundo", insistió.

Pérez admitió estar frustrado como el resto de los madridistas por la falta de títulos y los últimos incidentes ocurridos en el club blanco, como el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Me parece muy mal

"Me parece muy mal (el incidente) y me parece peor que lo hayan sacado a la luz", dijo Pérez sobre la pelea, que acabó con los dos jugadores sancionados con 500.000 euros (586.000 dólares) de multa.

"Se han peleado en todos los años que he estado aquí, pero como se pelean los jóvenes", dijo Pérez, restando importancia al incidente.

El mandatario merengue también volvió a apuntar hacia el denominado "caso Negreira", de supuesta corrupción en el arbitraje en España por parte del Barcelona.

"Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que lo voy a mandar a la UEFA, en cuanto acabe la competición", afirmó Pérez.

"Es el caso más grave de corrupción en el fútbol", insistió el presidente, que siguió defendiendo que perdió Ligas debido a este caso.

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"Sólo he ganado 7 Champions y 7 ligas, podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado", comentó.

La justicia española investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona, alegando que eran por informes arbitrales.

FUENTE: AFP

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