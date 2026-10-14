Arbeloa recibe una multa de 25.000 libras por criticar a un árbitro en Inglaterra

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante un partido de fútbol de la liga española entre su club y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 2 de marzo de 2026.

El entrenador español Álvaro Arbeloa, técnico del Fulham, fue sancionado con una multa de 25.000 libras (unos 33.000 euros) por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) debido a unas declaraciones sobre el arbitraje realizadas a finales de septiembre.

El organismo disciplinario consideró que el entrenador incurrió en una conducta impropia al insinuar que un árbitro había favorecido al Manchester United durante el empate 1-1 frente al Fulham, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.

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En aquel encuentro, disputado en el estadio del conjunto londinense, Matheus Cunha marcó en el minuto 89 el gol que permitió al Manchester United rescatar un punto.

Arbeloa admitió su responsabilidad en el caso y, además de la sanción económica, recibió una advertencia. Según la FA, sus declaraciones en una entrevista posterior al partido cuestionaron la imparcialidad y la integridad del colegiado.

La sanción llega en un momento complicado para el Fulham, que ocupa la última posición de la Premier League con apenas dos puntos después de sus primeros seis partidos de la temporada.