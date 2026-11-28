Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, se marcha tras una derrota en los playoffs de la NFL, el 12 de enero de 2026.

WASHINGTON.- El dueño de los Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II , respaldó el jueves al entrenador en jefe Mike McCarthy y afirmó que fue la decisión correcta despedir al estelar mariscal de campo Aaron Rodgers , al que calificó de "insubordinado".

Rodgers, cuatro veces Jugador Más Valioso ( MVP ) de la NFL , fue despedido por los Steelers el miércoles tras realizar incendiarios comentarios sobre McCarthy, en una entrevista televisiva para ESPN.

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Las declaraciones del jugador, de 43 años, se produjeron después de que se enterara de que sería enviado a la banca para el partido del viernes contra los Broncos de Denver.

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"Estoy decepcionado por cómo terminó esto con Aaron Rodgers, pero tengo una confianza del 100% en Mike McCarthy", dijo Rooney en un comunicado publicado en la página web del equipo.

Rooney señaló que el equipo no tenía alternativa ante las exigencias de Rodgers de cambiar quién llamaba las jugadas ofensivas.

"La insubordinación no se puede tolerar en ninguna organización", dijo Rooney a un diario local. "Cuando empiezas a recibir ultimátums, no se puede vivir con eso".

El medio informó que Rodgers le dijo a McCarthy el martes por la noche que quería encargarse él mismo de llamar las jugadas o ser despedido del equipo.

Luego McCarthy se reunió con Rooney y el gerente general Omar Khan y decidió mandar a la banca a Rodgers para el partido del viernes.

Rodgers respondió atacando la capacidad de McCarthy para dirigir. Afirmó que el entrenador se dormía en las reuniones del equipo y se perdía actos oficiales.

Más ataques

El mariscal de campo también dijo que McCarthy, que fue durante años entrenador de los Packers de Green Bay en la etapa de Rodgers allí, rompió una arenga en el descanso el domingo pasado diciendo: "1-2-3, Packers".

McCarthy, de 63 años, admitió el episodio y lo calificó de "vergonzoso", pero de error honesto.

Aunque Rodgers insinuó que hablaba en nombre de muchos dentro del equipo, Rooney dijo que su ataque a mitad de temporada no fue la actuación de un buen compañero.

El jueves, Rodgers fue oficializado como agente libre. En 2025, el jugador había declarado que este año sería su última temporada en la NFL.

FUENTE: AFP