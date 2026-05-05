martes 5  de  mayo 2026
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Arsenal supera al Atlético de Madrid y avanza a su segunda final de la Champions

Tras el empate 1-1 en el partido de ida, el Arsenal sacó provecho de su localía para vencer por 1-0 al Atlético de Madrid este martes y conseguir el boleto

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El Arsenal se metió en la final de la Liga de Campeones este martes tras imponerse 1-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales en el Emirates Stadium.

Un gol de Bukayo Saka (45') llevó a los "Gunners" a la segunda final de Champions de su historia, después de la que perdieron en 2006 frente al Barcelona.

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Los ingleses se enfrentarán por el triunfo final al ganador de la semifinal que disputan el miércoles el París Saint-Germain y el Bayern Múnich, en la que tienen ventaja los franceses tras el 5-4 de la ida.

En Londres, el pase a la final se jugó a un todo o nada después de que Atlético y Arsenal empataran 1-1 la semana pasada.

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El Atlético, que buscaba meterse en la cuarta final de Copa de Europa de su historia, salió al campo a presionar a un rival que quiso llevar el balón desde el primer minuto.

La presión de los rojiblancos dificultó el juego del Arsenal, que multiplicó las imprecisiones en los pases y las pérdidas de balón.

El Atlético trató de sorprender en salidas rápidas buscando a Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que jugó este martes su último partido de Champions.

Una hora para Julián y Griezmann

El francés, veterano de la última final rojiblanca, perdida en 2016 contra el Real Madrid, aspiraba a dar un paso más en el torneo continental antes de dejar el club a final de temporada rumbo al Orlando de la MLS.

Los dos acabarían retirándose en lo que fue un duro golpe para el ataque rojiblanco (66').

El argentino sólo pudo aguantar una hora tras resentirse de sus problemas en el tobillo que arrastraba desde el partido de ida.

Con el paso de los minutos, el Arsenal encontró la forma de superar la presión y tomar el control del partido.

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El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, vio cómo un centro de Myles Lewis-Kelly se paseó por delante de la línea de gol sin que nadie rematara (25').

Pero los locales tendrían que esperar casi hasta el descanso para adelantarse en el marcador.

Viktor Gyokeres se internó por la izquierda, metió un balón al otro lado que Leandro Trossard remató para que despejara Oblak.

El despeje le cayó en boca de gol a Saka, que no tuvo más que empujarla para hacer el 1-0 (45').

Raya frena a Llorente

El Arsenal aprovechó su ventaja para dar un paso atrás, mientras el Atlético se lanzó a la búsqueda del gol que empatara el partido.

Griezmann soltó un disparo casi en boca de gol que despejó Raya (55'), pero poco después el Arsenal respondió con un pase de Piero Hincapié al área donde Gyokeres mandó el balón alto cuando estaba solo ante Oblak (66').

Con el tiempo corriendo en contra y el partido roto, el Atlético empezó a atacar con más corazón que cabeza frente a un Arsenal muy ordenado, que buscaba sorprender al contraataque.

Marcos Llorente pudo poner el 1-1 en un disparo raso desde la frontal, pero apareció Raya para bloquear (81).

Lanzado a la desesperada, el Atlético no pudo dar la vuelta al resultado en un final de partido bronco y volvió a quedarse a las puertas de la final como le ocurriera en 2017 frente al Real Madrid.

FUENTE: AFP

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