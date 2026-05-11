lunes 11  de  mayo 2026
Baloncesto

Knicks aplastan a los 76ers y se convierten en el primer finalista de conferencia de los playoffs NBA

Los Knicks de Nueva York aplastaron a los 76ers, barrieron la serie 4-0 y se convirtieron en el primer equipo clasificado a las finales de conferencia de los playoffs NBA.

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks ataca la canasta contra Andre Drummond #1 de los Philadelphia 76ers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks ataca la canasta contra Andre Drummond #1 de los Philadelphia 76ers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA

Foto porEMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / GETTY IMAGES VÍA AFP
Por Pedro Felipe Hernández

New York Knicks se convirtió en el primer equipo clasificado a las finales de conferencia de los actuales playoffs de la NBA tras aplastar 144-114 a los Philadelphia 76ers y completar la barrida 4-0 en la semifinal del Este.

El conjunto neoyorquino firmó una actuación histórica desde la línea de tres puntos, igualando el récord de la postemporada de la NBA con 25 triples convertidos en un partido. Además, los Knicks establecieron la mayor cantidad de puntos anotados por la franquicia en un encuentro de playoffs.

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Deuce McBride lideró la lluvia de triples

Ante la ausencia del lesionado OG Anunoby, Miles McBride asumió el protagonismo y castigó a Philadelphia con siete triples y 25 puntos.

El base encendió el partido desde el primer cuarto con cuatro triples consecutivos que ayudaron a Nueva York a tomar una ventaja temprana de 20-6. Los Knicks terminaron el primer periodo con 11 triples, igualando una marca histórica de la NBA en playoffs para un cuarto.

Brunson y Towns mantienen el dominio de Nueva York

Jalen Brunson aportó 22 puntos y seis triples, mientras que Karl-Anthony Towns sumó 17 puntos y 10 asistencias para unos Knicks que atraviesan uno de los mejores momentos de su historia reciente.

También destacó Josh Hart, quien anotó 17 unidades y convirtió cuatro triples en otra noche demoledora del perímetro.

Con la victoria, los Knicks avanzaron por segunda temporada consecutiva a las finales de la Conferencia Este y ahora esperan rival entre los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons.

Philadelphia vuelve a quedarse corto

Los 76ers cerraron otra campaña marcada por la frustración en playoffs. Joel Embiid terminó con 24 puntos y Tyrese Maxey añadió 17, pero el equipo dirigido por Nick Nurse nunca pudo competir ante el poder ofensivo de Nueva York.

Philadelphia sigue sin alcanzar unas finales de conferencia desde 2001 y fue ampliamente superado en intensidad y efectividad durante toda la serie.

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