martes 23  de  junio 2026
Fútbol

Argelia remonta ante Jordania y mantiene vivas sus opciones en el Mundial 2026

Argelia remontó ante Jordania y ganó 2-1 en el Mundial 2026. Argentina aseguró el liderato del Grupo J y el pase a dieciseisavos.

Nabil Bentaleb #19 de Argelia celebra el segundo gol de su equipo, anotado por Amine Gouiri #9, durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia

Nabil Bentaleb #19 de Argelia celebra el segundo gol de su equipo, anotado por Amine Gouiri #9, durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Argelia reaccionó a tiempo y derrotó 2-1 a Jordania en la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que confirmó a Argentina como líder de la zona y clasificada a los dieciseisavos de final.

En el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, los africanos remontaron un marcador adverso para mantenerse con vida en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

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Jordania sorprendió, pero Argelia respondió

El conjunto jordano, que disputa su primera Copa del Mundo, tomó ventaja gracias a un gol de Nizar Al Rashdan al minuto 36, silenciando momentáneamente a los aficionados argelinos.

Sin embargo, la reacción de los Zorros del Desierto llegó en la segunda mitad. Nadhir Benbouali igualó el encuentro al minuto 69 y Amine Gouiri completó la remontada con el tanto de la victoria en el 82.

Los cambios realizados por el seleccionador Vladimir Petkovic fueron clave para modificar el rumbo del partido y aumentar la presión ofensiva sobre una Jordania que terminó replegada en su campo.

Argentina ya aseguró el primer lugar

La victoria argelina tuvo consecuencias directas en la clasificación del Grupo J. Con seis puntos en dos partidos, Argentina garantizó matemáticamente el liderato de la llave antes de disputar la última jornada.

La Albiceleste enfrentará a Jordania el próximo sábado, mientras que Argelia y Austria se jugarán el segundo boleto a los dieciseisavos de final en un duelo decisivo.

Todo se definirá en la última fecha

Argelia y Austria llegan igualados con tres puntos, por lo que el enfrentamiento entre ambos definirá quién acompañará a Argentina en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Tras un inicio complicado, los africanos demostraron capacidad de reacción y mantienen intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en el torneo más importante del fútbol internacional.

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