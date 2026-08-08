Infantino recibe respaldo de Sudamérica y México en plena crisis por su proyecto de inversión privada

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibió este viernes el respaldo de varias federaciones sudamericanas y de México, en medio de la fuerte oposición que enfrenta a siete meses de las elecciones para un cuarto y último mandato al frente del organismo.

Infantino llegó a Cali, Colombia, para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, pero su visita estuvo marcada por la crisis generada por el proyecto, finalmente retirado, que contemplaba la entrada de capital privado en actividades comerciales y deportivas de la FIFA, incluidos los Mundiales.

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La iniciativa provocó rechazo entre distintos sectores del fútbol internacional y abrió una grieta con la UEFA, que cuenta con 55 de los 211 votos de la FIFA y se perfila como el principal bloque opositor a la reelección del dirigente italo-suizo.

Infantino, de 56 años, es por ahora el único candidato para los comicios de marzo de 2027. Para mantenerse en el cargo necesita conseguir la mayoría de los votos de las asociaciones miembro.

Durante su visita a Cali, el presidente de la FIFA evitó responder a una pregunta de AFP sobre si consideraba superada la crisis. En cambio, durante un acto con proyectos de futbolistas jóvenes, destacó la importancia de trabajar para que los niños y niñas puedan disfrutar del fútbol.

Respaldo de Conmebol para Infantino

La llegada de Infantino a Colombia coincidió con nuevos apoyos desde Sudamérica. La Conmebol fue la primera confederación en respaldar públicamente su reelección, en abril pasado, y el jueves reafirmó su posición pese a cuestionar algunas de las recientes decisiones unilaterales de la FIFA.

A los apoyos expresados por Argentina y Paraguay se sumaron Venezuela y Ecuador, que también celebraron el retiro del polémico proyecto de inversión privada.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, acompañó a Infantino durante su visita a Colombia y defendió su gestión.

"No se puede desconocer ese gran trabajo", afirmó Domínguez, quien apostó por mantener el diálogo pese a las diferencias entre la confederación sudamericana y la FIFA.

Brasil, una de las grandes potencias de la región, todavía no ha expresado oficialmente su respaldo a Infantino. Su presidente, Samir Xaud, reconoció que la propuesta de inversión privada no había sido recibida favorablemente, aunque tampoco se pronunció sobre la continuidad del dirigente.

México se distancia de Concacaf

Otro respaldo importante para Infantino llegó desde México, que se desmarcó de la posición crítica de la Concacaf, confederación que reúne 35 votos en las elecciones de la FIFA.

México, uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, manifestó su apoyo al "liderazgo" de Infantino.

El dirigente suizo también mantiene una estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien la FIFA concedió en diciembre de 2025 el controvertido Premio de la Paz.

Mientras tanto, la UEFA mantiene su presión y ha anunciado que continuará con su boicot a determinadas actividades de la FIFA, incluidos los Mundiales, pese a que el proyecto que provocó la disputa ya fue retirado.

La presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, una de las principales críticas de Infantino, anunció que pedirá su dimisión.

Mundial de 2030, otro frente abierto

En paralelo, Alejandro Domínguez impulsa una propuesta para ampliar el Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones. El torneo del centenario se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también confirmó que trabaja para que Argentina pueda albergar una fase completa del torneo.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar el Mundial, Infantino dejó abierta la puerta a estudiar la propuesta: "Se hablará de todo, vamos a ver".

Con el apoyo de Sudamérica, México y África, Infantino conserva una base importante de respaldo, aunque la oposición de la UEFA y Concacaf mantiene abierta una batalla política que se intensificará de cara a las elecciones de marzo.