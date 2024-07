Argentina cae en el debut de los Juegos Olímpicos con polémica en el arbitraje

“Lo que pasó adentro de la canche fue un escándalo", dijo el técnico argentino Javier Mascherano.

Medina había anotado de cabeza para la igualdad al cumplirse los 15 minutos de tiempo adicional en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Varios hinchas con casacas de Marruecos invadieron el campo de juego y otros lanzaron objetos contra la banca de Argentina.

Nyberg ordenó a los jugadores retirarse a los vestuarios, pero no dio por finalizado el partido. Los equipos volvieron eventualmente para disputar tres minutos adicionales.

“No tengo una explicación para los jugadores", señaló Mascherano. "Durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. Dejame seguir el partido, no me lo pares para seguir tres minutos después de una hora y media. El partido fue suspendido por la seguridad. Cuando no teníamos novedades empezamos a notar cosas”.

Los africanos se impusieron con un doblete de Soufiani Rahimi a los 45 y 49 minutos del partido por el Grupo B. Giuliano Simeone descontó para la Albiceleste a los 68 minutos.

En el mismo estadio en el que Argentina había derrotado a Inglaterra por penales en el Mundial 1998, la Albiceleste esta vez se fue cabizbaja.

Con tres campeones del mundo en el equipo titular —el arquero Gerónimo Rulli, el defensor Nicolás Otamendi y el delantero Julián Álvarez— Argentina enfrentaba el rival más complicado de la zona, reforzado a su vez por el lateral Achraf Hakimi.

Desde el comienzo nomás, los silbidos de la parcialidad marroquí —mayoría en la grada del estadio— vaticinaban una jornada complicada para los sudamericanos.

A nada del descanso, el campeón de África y revelación de la última Copa del Mundo al alcanzar las semifinales se llevó al vestuario el gol de la ventaja.

Si bien Rahimi finalizó la jugada, el autor intelectual fue Ilias Akhomach con un taco al borde del área para Bilal El Khannouss, que desconcertó a la defensa argentina. El mediocampista luego dio el pase al corazón del área chica, donde Rahimi anticipó a Rulli y clavó el puñal.

En la reanudación del partido, Nyberg sancionó un polémico penal para Marruecos por un empujón de Julio Soler sobre Akhomach, que Rahimi convirtió en gol con un derechazo bajo.

En busca de una reacción, Mascherano sumó un delantero con el ingreso de Simeone, hijo de Diego, el entrenador del Atlético de Madrid.

Tras un centro pasado, Soler recibió por la banda opuesta y cruzó el balón con dirección al arco. Con olfato de goleador, Simeone interceptó el disparo y la empujó en el segundo palo.

Con el envión del descuento, la Albiceleste puso a Marruecos contra las cuerdas y golpeó con un cabezazo de Medina.

El árbitro en un principio convalidó el tanto, que desencadenó un final bochornoso del partido.

Casi dos horas después, la organización de París 2024 informó que el partido se reanudaba con las tribunas vacías y que el VAR iba a verificar una posible posición adelantada de Medina en el gol, que finalmente fue anulado.

A la vuelta, la selección argentina no tuvo fuerzas para revertir la derrota.

Argentina, que aspira a continuar en el fútbol de los Juegos la estela de títulos que conquistó en los últimos tres años, entre ellos la Copa del Mundo en 2022 y el reciente bicampeonato de la Copa América, ahora está obligada a vencer a Irak el próximo sábado para seguir con vida en el certamen.

“No queremos que nos beneficien ni tampoco que nos tomen el pelo", afirmó Mascherano. “Ahora tenemos que dar vuelta la página y buscar las dos victorias que vamos a necesitar para clasificar”.

