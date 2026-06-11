jueves 11  de  junio 2026
FÚTBOL

Argentina recuerda en Miami su primer título

El legendario Oscar Ruggeri presenta dos etiquetas de vino, La Final y Héroes, en el restaurante Graziano’s en Coral Gables para celebrar el título de Argentina

El exjugador de la selección de Argentina, Oscar Ruggeri (izq), sostiene la Copa del Mundo frente a su excompañero Carlos Tapia, el 19 de febrero de 2026.

El exjugador de la selección de Argentina, Oscar Ruggeri (izq), sostiene la Copa del Mundo frente a su excompañero Carlos Tapia, el 19 de febrero de 2026.

JUAN MABROMATA / AFP
Por Luis F. Sánchez

El legendario zaguero Oscar Ruggeri celebró la noche del domingo, en Coral Gables, los 40 años de la conquista del primer título mundial de la selección de fútbol argentina y reveló algunas interioridades de esa gesta.

“Habíamos recibido críticas tan duras que el entrenador Salvador Bilardo dispuso que viajáramos a México con dos meses de anticipación para prepararnos con más tranquilidad”, recordó Ruggeri en la ceremonia en el restaurante Graziano’s. “Y nos enseñó a ser solidarios dentro y fuera de la cancha”.

Lee además
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.
FÚTBOL

Marco Rubio liderará delegación de Donald Trump en el debut de EEUU en el Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

El mensaje caló de manera tan profunda que desde entonces los integrantes de ese grupo de campeones se reúnen siempre, comentó Ruggeri y se ayudan unos a otros.

Justamente para apoyarse, Ruggeri informó que se unieron con la Finca La Anita para producir dos marcas de vino: La Final y Héroes.

“Todas las ganancias producto de la venta del vino se reparten entre las personas más necesitadas del grupo de campeones”, dijo Diego Ciccero, de la bodega de Mendoza, Argentina. “En ese grupo había utileros, terapistas y personal de apoyo, quienes no ganaban tanto”.

Ruggeri firmó autógrafos, camisetas y detalló algunos momentos, que hasta ahora los mantiene nítidos en la memoria.

“Terminado el partido se metió tanta gente a la cancha del Estadio Azteca en Ciudad de México que no pudimos dar la vuelta olímpica”, recordó Ruggeri. “Tuvimos que esperar hasta llegar a nuestra concentración en el club América para celebrar”.

Maradona no quería soltar la copa

También Ruggeri recordó que cuando viajaron de regreso a Buenos Aires, Diego Maradona no quería soltar la Copa del Mundo.

“Cuando Diego se quedó dormido en su asiento con la Copa en brazos, nos arreglamos para quitársela”, dijo el zaguero. “La cargamos cada uno de nosotros durante el resto del viaje y antes de aterrizar se la volvimos a poner en sus brazos y Diego no se dio cuenta de nada”.

Richard Bonvin, enólogo de Finca La Anita, indicó que este emprendimiento es una forma de preservar la conexión entre los integrantes de la histórica albiceleste de México 1986.

“Cuando existe una historia auténtica detrás de un vino, el trabajo adquiere otra dimensión”, dijo Bonvin. “No se trata solamente de elaborar un gran producto, sino de lograr que cada botella transmita algo de las personas que representa”.

Temas
Te puede interesar

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

México levanta el telón del Mundial con victoria sobre Sudáfrica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hará historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma  
DELITO

España: Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ELECCIONES 2026

Nuevo mapa electoral de Florida sobrevive en Corte Suprema, será usado en noviembre

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, en conferencia. 
EL GOBIERNO Y TU DINERO

Jefe financiero de Florida acusa a Miami-Dade de despilfarrar $807 millones en tres años

Frank Rodríguez sostuvo que la medida anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, impactará directamente a una entidad clave dentro del sistema energético cubano.
ANÁLISIS

Frank Rodríguez: sanciones a CUPET reflejan una presión creciente sobre el régimen cubano

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
PRESIÓN

Marco Rubio anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET

Foto de archivo durante el gobierno de Joe Biden, donde cientos de miles de niños llegaron a EEUU a través de bandas criminales.
JUSTICIA

Gobierno de Trump localiza e identifica a 146.000 niños inmigrantes "perdidos"