Argentina sucumbe ante un inmenso Sinner y se despide de la Davis

Jugará las semifinales el sábado ante Australia, que batió a Estados Unidos. El viernes Países Bajos se enfrenta a Alemania por el otro lado del cuadro.

Cerúndolo superior a Musetti

La tarde había comenzado bien para el equipo argentino en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Francisco Cerúndolo logró el primer punto al batir con gran autoridad a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1).

Cómodo en las condiciones 'indoor', Cerúndolo (30º ATP) se mostró más sólido y eléctrico ante un desconocido Musetti (17º), incapaz de desplegar su talento, irreconocible al servicio.

"Jugué uno de los mejores partidos del año, sin duda. Sabía que tenía que ganar porque la eliminatoria va a estar muy igualada. Sabía que tenía que dar lo mejor", dijo Cerúndolo.

"No pude jugar como quería. No esperaba que él jugara así, me sorprendió un poco. En el segundo set encontró la confianza y fue muy sólido, mereció la victoria", señaló Musetti con deportividad.

Doble ración de número 1

A continuación llegó la hora de Sinner. Intratable, ganó 6-2 y 6-1 a Sebastián Báez (27º) en una hora y 12 minutos.

El pelirrojo, ganador del Masters ATP el domingo en Turín con una exhibición que incluyó seis victorias en seis partidos sin ceder un set, salió dispuesto a no ofrecer una sola opción de heroicidad a Báez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Copa Davis (@copadavis)

Rápidamente abrió una brecha en el marcador con su primera ruptura, gracias a un implacable tenis. Sinner fue una máquina de desgastar rivales ante un Báez a buen nivel, pero sencillamente inferior.

El argentino, en ocasiones capaz de aguantar con decencia los crudos intercambios que imponía Sinner, se inspiró en la recta final e incluso provocó los aplausos de su rival con algún 'passing' magistral.

Berrettini, al ruedo

Con la eliminatoria empatada, el capitán italiano Filippo Volandri decidió dar un giro de guion y cambió su dobles. Dejó en el banquillo a los especialistas Simone Bolelli y Andrea Vavassori para confiar en Sinner y en Matteo Berrettini.

Dos estrellas del tenis mundial ante la veterana pareja argentina: Máximo González, 41 años y 1,73 metros, y Andrés Molteni, 36 y 1,80 m.

Las torres italianas, ambos por encima del 1,90 m., mostraron desde el principio dinamita en sus tiros frente a una dupla argentina más engrasada.

Con estos ingredientes el duelo caminó parejo en el primer set hasta el 4-4, cuando Sinner metió una marcha más para provocar la primera ruptura con un juego en blanco.

Como sacador, a Berrettini le tocó consolidar el trabajo hecho y selló la primera manga con otro juego en blanco en 39 minutos.

Tras los ocho puntos consecutivos encajados, la dupla argentina necesitaba recomponerse: consiguió calmar el fulgor italiano y regresó la igualdad. Hasta el 5-5, de nuevo ruptura.

Sinner conectó un remate decisivo y el 'Sarà perché ti amo' sonó con fuerza en el Martín Carpena.

FUENTE: AFP