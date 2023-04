Argentino es favorito para mundial en Orlando de un nuevo deporte

Pese a ser un deporte nuevo, oficializado recién el 2012, el futgolf tiene un organismo internacional y 37 países afiliados. Se encuentra en vías de ser aceptado por el Comité Olímpico Internacional como un deporte que pueda ser considerado para participar en los Juegos Olímpicos en el futuro.

Hasta ahora se han realizado tres copas del mundo de futgolf: en Hungría, Argentina y Marruecos.

La acogida por este deporte ha crecido tanto que la famosa colección Panini, que publica sobre los mundiales de fútbol, la NFL, la NBA y las principales ligas futbolísticas del mundo, sacó un álbum con motivo del anterior mundial realizado en la ciudad de Marrakesh, en Marruecos, en 2018.

“Soy el único jugador senior en el mundo que clasificó y jugó en todas las Copas de futgolf”, afirmó Romero. “La de Orlando, sin embargo, será la primera en la que defenderé los colores de Estados Unidos pues las tres anteriores lo hice por mi país, Argentina”.

Este cambio tiene una explicación. Desde hace cuatro años se instaló en Florida, un estado donde el crecimiento del futgolf es impresionante y donde Romero no solo puede tener una actividad constante sino desde donde se ha proyectado hasta el más alto nivel.

“En los últimos tres años jugué el Tour de Estados Unidos”, expresó Romero. “A fin del año pasado participé en un torneo en Michigan, y salí campeón. Ese no era el único premio, pues el ganador se clasificaba directamente al Mundial de Orlando y el entrenador de Estados Unidos me pidió que jugara por su equipo. Yo acepté”.

podiofutgolf.jpg El argentino Daniel Romero (centro) se coronó campeón del Abierto de Acapulco en el 2019. Cortesía

El triunfo en Michigan no era su único galardón. Romero traía consigo magníficos antecedentes, además de su récord de participaciones en mundiales. Había terminado primero en el ranking del 2022 del Tour de Estados Unidos y se caía por su propio peso que el director técnico de la selección de las barras y las estrellas lo quisiera en su equipo.

Romero, quien ahora tiene 57 años, fue futbolista profesional con el Atlanta y Fénix en la segunda división de fútbol argentino y luego integró el equipo de seniors del afamado River Plate.

En Argentina existe gran pasión por el golf y en su historial han habido figuras de alto nivel como Angel Cabrera, ganador de dos de los cuatro majors, y el legendario Roberto de Vicenzo, entre otros.

Esa pasión en algún momento salpicó a Romero, quien cuando se enteró que surgía un nuevo deporte ligado al fútbol, así como han surgido el futvoley y el futenis entre otros, decidió probar suerte en el futgolf.

Tuvo éxito y mucho tiempo jugó en pareja con Fabían Ayala, excampeón olímpico como jugador con Argentina en Atenas 2004 y campeón mundial como integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en Catar 2022.

“Las cosas me fueron bien e incluso fui entrenador de la selección albiceleste en el mundial de Argentina 2016”, recordó Romero. “Salimos subcampeones”.

Romero comentó que el futgolf se juega en 18 hoyos con las mismas reglas del golf, pero con el pie en lugar del palo, la pelota oficial de fútbol y los hoyos de 53 centímetros de diámetro. El sistema es par 72.

Para Orlando 2023 se encuentran clasificados Canadá, México, Estados Unidos, Honduras,Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Bélgica, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rusia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Turquía, Noruega, Gales, Australia, China, China Taipei, Japón, Malasia, Corea del Sur y Sudáfrica.

“Jugar por Estados Unidos en esta oportunidad también forma parte de un proyecto de vida que he asumido”, comentó Romero. “Mi idea es continuar jugando el futgolf en el USA Tour y para ello me preparo con gran fervor. Tengo una rutina que sigo con devoción: gimnasio y prácticas todos los días. También trabajo mucho el tema mental. Soy una persona competitiva y me preparo para no dar ventajas”.