Exestrella de la NFL acepta sanciones por conducir bajo efectos del alcohol

El exjugador de la NFL, Tony Romo, habla durante un evento en Nueva York, el 23 de abril de 2026.

LOS ÁNGELES.- La exestrella del football americano Tony Romo aceptó este martes las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque sin admitir su culpabilidad tras ser detenido el mes pasado por la policía en Estados Unidos.

Romo, de 46 años de edad, fue detenido en el centro de Milwaukee por conducción temeraria. Desde entonces fue suspendido de su puesto como comentarista deportivo de la cadena CBS Sports.

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El antiguo mariscal de campo, que jugó 14 temporadas con los Cowboys de Dallas en la NFL, dijo en un mensaje en Instagram que desde que se retiró en 2017 desarrolló una dependencia excesiva del alcohol.

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"Esta mañana he asumido un reciente fracaso personal al declararme no culpable de un delito civil por conducir bajo los efectos del alcohol en Wisconsin. Asumo toda la responsabilidad", escribió.

"Varias operaciones de espalda pusieron fin a mi carrera antes de lo que esperaba y me dejaron con un dolor constante y debilitante", agregó.

"Ese dolor me llevó a desarrollar una dependencia de los analgésicos y mis esfuerzos por dejar esos medicamentos me llevaron a una dependencia excesiva del alcohol".

Según los documentos judiciales, Romo fue declarado culpable, se le prohibió conducir durante seis meses y se le ordenó instalar un dispositivo de bloqueo de arranque cuando vuelva a conducir.

También debe completar un programa de evaluación de alcoholismo y pagar una multa de 834 dólares.

Cuatro veces seleccionado para el Pro Bowl, el evento anual de la NFL que destaca a los mejores jugadores, Romo es el líder histórico de los Cowboys en pases de touchdown, con 248.

Se retiró tras perder su puesto de titular a favor del actual quarterback de la franquicia texana, Dak Prescott, después de fracturarse la espalda.

Sin excusas

"Nada de esto es una excusa. Son mis errores y asumo la responsabilidad por ellos", afirmó Romo.

Por último, el exjugador pidió que se respetara su privacidad y la de su familia en estos momentos.

"Ahora que voy a centrar mi atención en mi salud, en mi familia y, con el tiempo, en mi regreso a la CBS, ruego que se respete mi privacidad durante este período".

FUENTE: Con información de AFP