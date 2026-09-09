miércoles 9  de  septiembre 2026
Béisbol

Ohtani vuelve a descansar y los Dodgers extreman precauciones antes de los playoffs

Shohei Ohtani vuelve a descansar por precaución debido a molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho mientras los Dodgers lo preparan para los playoffs

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona a un strike de swing durante la cuarta entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium el 11 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona a un strike de swing durante la cuarta entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium el 11 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Shohei Ohtani no estuvo en la alineación de Los Ángeles Dodgers este martes, apenas un día después de regresar a la acción tras cuatro jornadas de descanso por las molestias físicas que viene arrastrando durante las últimas semanas.

El japonés participó el lunes como bateador designado en la victoria de los Dodgers por 6-3 sobre los Cincinnati Reds, pero terminó la noche de 0-3, con dos ponches y un boleto. Aunque el manager Dave Roberts aseguró que el jugador terminó el encuentro en buenas condiciones, el cuerpo técnico y el equipo médico optaron por llevar su recuperación de manera progresiva.

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Ohtani continúa lidiando con molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, razón por la cual los Dodgers han decidido administrar cuidadosamente sus apariciones durante el tramo final de la temporada regular.

“Se trata de qué podemos hacer para que llegue en las mejores condiciones posibles a los playoffs”, explicó Roberts antes del partido del martes. “Creo que tener un día aquí o allá no es lo peor para asegurarnos de que su cuerpo se sienta lo más cerca posible del 100 %”.

El descanso también forma parte del proceso para que Ohtani recupere su mejor nivel ofensivo. En su primer turno del lunes conectó un elevado al jardín izquierdo y posteriormente se ponchó en dos ocasiones.

Roberts, sin embargo, destacó que el bateador japonés ha mostrado progresos respecto a la semana anterior.

“Hace una semana ni siquiera estaba cerca de poder conectar ese lanzamiento”, señaló el dirigente. “Al final, se trata de que él diga: ‘Me siento considerablemente mejor que antes’. Para nosotros no se trata solamente de esta noche”.

Ohtani estuvo disponible como bateador emergente frente a Cincinnati y los Dodgers esperaban que regresara a la alineación este miércoles. El equipo tendrá descanso el jueves antes de iniciar el viernes una gira de siete partidos que comenzará en Miami.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Los Dodgers quieren tener a Ohtani al 100 %

Roberts anticipa que Ohtani tendrá más jornadas de descanso durante las semanas restantes de la temporada regular. El objetivo es reducir el riesgo de que las molestias físicas se conviertan en un problema mayor justo cuando se acerque la postemporada.

La situación también ha llevado al manager a replantearse la manera de administrar la carga de trabajo de su principal estrella, especialmente después de una temporada en la que Ohtani ha vuelto a asumir responsabilidades tanto como bateador como lanzador.

“Es bueno que todos apreciemos que no es sobrenatural, por mucho que a veces pensemos que lo es”, comentó Roberts.

Ohtani no volverá a lanzar esta temporada y concentrará sus esfuerzos en el bateo durante la recta final. Aun así, los Dodgers continúan confiando en él como jugador de dos vías de cara al futuro.

“Todavía lo vemos como un jugador de dos vías”, afirmó Roberts al ser consultado sobre 2027, aunque aclaró que ese asunto no es una prioridad en este momento.

Mientras Ohtani descansaba, Tommy Edman ocupó el puesto de primer bate y el jardín central, mientras Freddie Freeman asumió el rol de bateador designado.

Ohtani se encuentra cerca de completar su tercera temporada con los Dodgers y la primera en la que ha podido desempeñarse durante buena parte del curso como jugador de dos vías. Con Los Ángeles en la pelea por consolidar su posición en la División Oeste de la Liga Nacional, el objetivo inmediato parece claro: preservar la salud de Ohtani para cuando realmente esté en juego la temporada.

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