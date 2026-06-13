sábado 13  de  junio 2026
DEPORTES

Arrestan en Houston a estrella de la NBA por porte ilegal de arma

Los registros del condado de Harris indican que James Harden, escolta de los Cavaliers en la NBA, fue detenido tras el hallazgo de un arma en su vehículo

El veterano James Harden, de los Cavaliers de Cleveland en la NBA, durante un partido contra los Pistons de Detroit, el 13 de mayo de 2026.

El veterano James Harden, de los Cavaliers de Cleveland en la NBA, durante un partido contra los Pistons de Detroit, el 13 de mayo de 2026.

GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- El veterano basquetbolista estadounidense James Harden, ex MVP de la NBA, fue arrestado el sábado en Houston (Texas) por un delito menor de porte ilegal de arma, tras ser detenido durante un control en el que la policía encontró una pistola a la vista en su vehículo, según documentos judiciales.

Los registros del condado de Harris indican que Harden, escolta de los Cavaliers de Cleveland, fue detenido a las 03h41 locales tras el hallazgo de un arma en su vehículo. El jugador reconoció su propiedad, fue arrestado y liberado bajo fianza de 100 dólares. El arma no estaba enfundada.

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Harden, de 37 años, deberá comparecer ante el tribunal el 22 de junio. Las condiciones de su libertad bajo fianza le prohíben poseer armas de fuego, munición u otros artefactos similares.

Los Cavaliers aseguraron estar al tanto de la detención de Harden y señalaron que están recabando más información, según un comunicado del club.

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"Estamos en contacto con James y sus representantes, y seguiremos atentos a cualquier novedad que surja", añadió la franquicia. "Por el momento, no haremos más comentarios".

El equipo adquirió al veterano escolta en el cierre del mercado de traspasos en febrero. En los últimos playoffs promedió 19,2 puntos y 5,5 asistencias, ayudando a los Cavs a alcanzar las finales de la Conferencia Este, donde fueron barridos por los Knicks de Nueva York.

Seleccionado en el número tres del Draft de la NBA de 2009 por el Thunder Oklahoma City, Harden brilló posteriormente en los Rockets de Houston, donde ganó el premio al MVP en 2018.

El escolta, 11 veces All-Star, también ha jugado en los Nets de Brooklyn, 76ers de Filadelfia y los Clippers de Los Ángeles.

¿Monoplazas "menos caros" en la F1?

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), afirmó este sábado que los monoplazas de Fórmula 1 serán "más simples", menos pesados y menos caros en un horizonte cercano, para 2030 o 2031.

Los seis fabricantes de motor implicados en la F1 son favorables a esa simplificación, que permitiría bajar el costo de 1,5 millones de euros a 700.000 euros (de 1,7 millones de dólares a 810.000 dólares), declaró a un grupo de periodistas el dirigente emiratí en el marco de las emblemáticas 24 Horas de Le Mans, que se celebran este fin de semana en Francia.

En cuatro o cinco temporadas, espera que los monoplazas bajen a un peso de "630 a 650 kilogramos", cuando actualmente están en 768 kilogramos.

"Los coches son pesados y eso no es bueno para el piloto. No son seguros", criticó Ben Sulayem.

FUENTE: AFP

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