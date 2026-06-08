Victor Wembanyama desafía la presión y mantiene viva la esperanza de los Spurs en las Finales NBA

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin "Magic" Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.

Victor Wembanyama no se esconde. A pesar de haber fallado el lanzamiento que pudo cambiar el rumbo de las Finales de la NBA, la joven estrella de los San Antonio Spurs dejó claro que la presión no afecta su confianza mientras su equipo intenta remontar una desventaja de 0-2 frente a los New York Knicks.

Menos de dos días después de errar el tiro decisivo en el cierre del segundo partido de la serie, el pívot francés de 22 años se mostró sereno y convencido de que está preparado para asumir la responsabilidad en los momentos más importantes.

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"No hay ninguna razón para pensarlo demasiado. Para esto estoy hecho", afirmó Wembanyama antes del entrenamiento de los Spurs en el Madison Square Garden.

Lejos de ser señalado como responsable de la situación, Wembanyama ha sido el principal referente de San Antonio durante las Finales. El francés anotó 26 puntos en el primer encuentro y lideró nuevamente a su equipo con 29 unidades en el segundo, aunque sus actuaciones no fueron suficientes para evitar las derrotas.

Dentro del vestuario texano, el respaldo hacia su figura es absoluto. Su compañero Keldon Johnson aseguró que volvería a confiarle el balón decisivo sin dudarlo.

"Es nuestro jugador. Lo ha sido desde el primer día. No puedes encestar todos los tiros ganadores, pero tampoco puedes anotar uno que no intentas. Vivimos con ese lanzamiento cualquier día de la semana", señaló Johnson.

Ahora la serie se traslada a Nueva York, donde los Spurs intentarán cambiar la dinámica ante una afición que promete convertir el Madison Square Garden en una auténtica caldera. Los Knicks llegan con una impresionante racha de 13 victorias consecutivas y con la oportunidad de dar un golpe casi definitivo en la lucha por el campeonato.

Aun así, en San Antonio reina la confianza. El base Stephon Castle reconoció que la urgencia es máxima, pero insistió en que los dos primeros partidos fueron perfectamente ganables.

"Nuestra sensación de urgencia es probablemente la más alta de todos los playoffs", explicó el novato, quien también confirmó que su tobillo responde mejor de lo esperado tras la lesión sufrida en el segundo encuentro.

Los antecedentes tampoco invitan a rendirse. Los Spurs han demostrado fortaleza lejos de casa durante toda la postemporada, registrando un balance de seis victorias y tres derrotas como visitantes, incluyendo un decisivo triunfo en el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste frente al vigente campeón Oklahoma City Thunder

El entrenador Mitch Johnson considera que su equipo todavía no ha mostrado su mejor versión en esta serie, aunque confía en que el cambio de escenario pueda ayudar a sus jugadores a recuperar sensaciones.

Por su parte, el veterano Harrison Barnes insistió en la importancia de dejar atrás la amarga derrota del segundo partido.

"Lo único que importa es lo que tenemos delante ahora. Podemos aprender de lo ocurrido, pero no podemos cargarlo con nosotros al siguiente partido", afirmó

La historia juega en contra de San Antonio. Ningún equipo en la historia de la NBA ha perdido los dos primeros partidos de unas Finales en casa y posteriormente ha conseguido levantar el trofeo. Sin embargo, con Wembanyama liderando el proyecto y un grupo convencido de sus posibilidades, los Spurs todavía creen que pueden desafiar las estadísticas y escribir una remontada histórica.

El tercer partido se presenta como una auténtica prueba de carácter para una franquicia que se niega a rendirse y para una estrella que parece disfrutar cuando la presión es más intensa.