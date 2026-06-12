viernes 12  de  junio 2026
DEPORTES

"No me molesta", asegura Víctor Wembanyama sobre el aficionado que le lanzó un huevo

El miércoles, un aficionado le arrojó un huevo a Víctor Wembanyama cuando la superestrella de San Antonio caminaba desde el autobús a la puerta del hotel

Víctor Wembanyama, el número 1 de los Spurs de San Antonio, durante el último cuarto de un partido contra los Knicks de Nueva York en las Finales de la NBA, el 3 de junio de 2026 en San Antonio, Texas.

Víctor Wembanyama, el número 1 de los Spurs de San Antonio, durante el último cuarto de un partido contra los Knicks de Nueva York en las Finales de la NBA, el 3 de junio de 2026 en San Antonio, Texas.

Gregory Shamus / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ANTONIO.- Enfocado en la remontada que necesitan los Spurs, Víctor Wembanyama restó importancia este viernes a la hostilidad que están recibiendo de algunos seguidores de los Knicks durante las Finales de la NBA.

En la noche del miércoles, decenas de aficionados esperaron en la puerta del hotel de los Spurs en Nueva York para abuchear a los jugadores tras una histórica victoria de los Knicks en el cuarto partido de las Finales.

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En las imágenes del incidente se observa cómo al menos un huevo fue arrojado contra Wembanyama cuando la superestrella de San Antonio caminaba desde el autobús a la puerta del hotel.

"En realidad no le di mucha importancia. Solo vi ese video de los huevos. No vi ningún otro", dijo el pívot francés sobre la agresión.

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"Está bien, no me desagrada. Obviamente, no está nada bien. Pero no me molesta", afirmó.

"Wemby" se posicionó con más contundencia sobre la situación límite que afronta San Antonio, que tiene una desventaja de 3-1 en las Finales.

Tras desperdiciar el miércoles una ventaja de 29 puntos, la mayor de la historia de las Finales, los texanos necesitan ganar tres partidos consecutivos, comenzando por el quinto asalto, el sábado ante su público.

"Ya lo hemos superado, son los playoffs. No hay tiempo para arrepentirse demasiado", dijo Wemby sobre la debacle del miércoles.

Dentro del equipo "todo el mundo piensa, todo el mundo sabe que lo vamos a lograr", aseguró el gigante francés sobre la hazaña que necesita San Antonio.

Norris domina los libres en Montmeló

El vigente campeón Lando Norris superó por poco a su compatriota George Russell (Mercedes), que había sido el más rápido unas horas antes en la primera sesión, y al australiano Oscar Piastri, también de McLaren.

Russell quedó a apenas nueve milésimas de segundo de Norris.

"Creo que ha sido un viernes razonable, aunque hay varias cosas por mejorar", señaló Norris, a pesar de dominar la sesión.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial de F1 y gran hombre a batir en estos momentos.

Antonelli había dejado su asiento al "rookie" danés Frederik Vesti en los primeros ensayos del día. El joven italiano de 19 años sí corrió en los segundos y acabó en la hoja de cronos a casi seis décimas de segundo de Norris y Russell.

FUENTE: AFP

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